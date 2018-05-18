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أكاديمية دويتشه فيله

أكاديمية دويتشه فيله هي مؤسسة تعليمية إعلامية لتدريب الصحفيين من مختلف أنحاء العالم. ويوجد لدى الأكاديمية برامج متنوعة لهذا الغرض بدءا من دورات قصيرة وانتهاء بشهادة الماجستير في الإعلام.

تقدم أكاديمية دويتشة فيله حزمة عريضة من الدورات التعليمية والتدريبية لشركائها في كل أنحاء العالم. وفي هذا الإطار ينقل المدربون خبراتهم للعاملين والمدراء بمجالات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني في الدول النامية. وبفضل دورات وأنشطة الأكاديمية يتمكن الكثيرون من إيجاد ت فرص عمل في هذه المجالات وغيرها.

أكاديمية DW للإعلام تخصص مقاعد في برنامج الماجستير للاجئين

أكاديمية DW للإعلام تخصص مقاعد في برنامج الماجستير للاجئين 18.05.2018

للسنة الثانية على التوالي، تخصص أكاديمية DW للإعلام في مدينة بون الألمانية مقاعداً في برنامج الماجستير "الدراسات الإعلامية الدولية" للاجئين الذين لديهم خبرة إعلامية. فما هي التسهيلات المقدمة للاجئين؟
فرصة للالتحاق ببرنامج أكاديمية DW للدراسات الدولية في الإعلام

فرصة للالتحاق ببرنامج أكاديمية DW للدراسات الدولية في الإعلام 04.02.2017

تفتح أكاديمية دويتشه فيله باب الترشح لدراسة الماجيستير في الدراسات الدولية في الإعلام للعام التاسع. يبدأ الفصل الجامعي في شهر سبتمبر/أيلول ويمكن إرسال طلبات الترشح لغاية 31 مارس/آذار 2017.

تكليف أكاديمية DW بالمساهمة في إصلاح الإعلام في ليبيا

تكليف أكاديمية DW بالمساهمة في إصلاح الإعلام في ليبيا 23.12.2013

بتكليف من المفوضية الأوروبية تساهم أكاديمية DW (دويتشه فيله) في عملية إصلاح الإعلام العمومي في ليبيا حتى تصبح قنواته مؤسسات مستقلة خاضعة لضوابط المعايير المهنية.
أكاديمية DW والجامعة الألمانية بالقاهرة تقدمان برنامجاً في مجال إدارة وسائل الإعلام

أكاديمية DW والجامعة الألمانية بالقاهرة تقدمان برنامجاً في مجال إدارة وسائل الإعلام 08.03.2013

في إطار برنامج "شراكة التحول" بين ألمانيا ومصر تقدم الجامعة الألمانية في القاهرة وبالتعاون مع أكاديمية DW برنامجاً متعدد التخصصات في مجال إدارة وسائل الإعلام. وقبول المشاركين في الدفعة الثانية يبدأ في مارس/ آذار الجاري.
أكاديمية DW ترعى حوارا بين مدوِنين وصحافيين شبان من بلدان الربيع العربي

أكاديمية DW ترعى حوارا بين مدوِنين وصحافيين شبان من بلدان الربيع العربي 29.12.2012

اختارت أكاديمية دويتشه فيله، تونس كمركز إقليمي لأنشطتها الخاصة بتكوين الصحافيين. مدونون وصحافيون شبان يستفيدون من هذه الدورات ويعتبرونها جسرا للحوار حول مهنة المتاعب وسبل تطوير مهارات الصحافيين وظروف عملهم.
أكاديمية DW تواكب تطلعات الصحفيين والمدونين المغاربة

أكاديمية DW تواكب تطلعات الصحفيين والمدونين المغاربة 17.09.2012

تنظم أكاديمية دويتشه فيله (DW Akademie) دورتين تكوينيتين لفائدة صحفيين مغاربيين شباب حول "أدوات الإنترنت: تقنيات، أساليب، أخلاقيات"، وذلك في مجال الإعلام المتعدد الوسائط. الدورتان تنظمان على التوالي في مدينتي مراكش وفاس.
ورشة عمل في تقديم الأخبار وتغطية الانتخابات دون انفعالات

ورشة عمل في تقديم الأخبار وتغطية الانتخابات دون انفعالات 13.05.2012

كيف يمكن تفعيل النقاش في البرامج الحوارية، وكيف نطرح الأسئلة بشكل موضوعي؟ ماذا بشأن التعامل مع الأخبار العاجلة وطغيان الروح الثورية على المذيع؟ هذه الأسئلة شكلت محور ورشة عمل تنظمها أكاديمية DW مع قناة 25 المصرية.