أكاديمية دويتشه فيله هي مؤسسة تعليمية إعلامية لتدريب الصحفيين من مختلف أنحاء العالم. ويوجد لدى الأكاديمية برامج متنوعة لهذا الغرض بدءا من دورات قصيرة وانتهاء بشهادة الماجستير في الإعلام.

تقدم أكاديمية دويتشة فيله حزمة عريضة من الدورات التعليمية والتدريبية لشركائها في كل أنحاء العالم. وفي هذا الإطار ينقل المدربون خبراتهم للعاملين والمدراء بمجالات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني في الدول النامية. وبفضل دورات وأنشطة الأكاديمية يتمكن الكثيرون من إيجاد ت فرص عمل في هذه المجالات وغيرها.