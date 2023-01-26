إشعار الخصوصية

لا يتم استخدام البيانات التي تُدخلها إلا من أجل تمكينك من الوصول الشخصي إلى بوابة dpa ‏"Germany Today"، ومن أجل إرسال ملخصات التقارير ونشرات الأخبار التي ترغب فيها اعتمادًا على موافقتك.

سيتم استخدام بياناتك في الغرض المحدد فقط، ولن يتم بيعها. باستخدام هذا النموذج فإنك ترسل بياناتك إلى دويتشه فيله، والتي تنقلها بدورها إلى شريك المشروع وكالة الأنباء الألمانية (dpa) من أجل تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه.

يُعد قياس الأداء أمرًا في غاية الأهمية، كي نتمكن من تقديم عرض صحفي يتمتع بالأهمية ويتناسب مع مهمتنا الوظيفية. ونحن نقوم بهذا الأمر لأغراض إحصائية بحتة، كي نتمكن من تحديد كيف يتم استخدام عرضنا. ولذلك فإننا نجمع معلومات حول عدد مرات تسجيلات الدخول، ومعدل الفتح، والمنطقة اللغوية، والمتصفح المستخدم عن طريق أداة الرسائل الإخبارية "Sendinblue"، وذلك في إطار التعاون في المشروع.

عند زيارة صفحات المقالات تستخدم dpa برنامج Matomo، والذي يُعد برنامجًا مفتوح المصدر للتقييم الإحصائي لوصول الزوار. وإجمالاً يتم تخزين البيانات التالية:

عنوان IP مجهول المصدر للمستخدم

الصفحات الفرعية التي تم الوصول إليها، ووقت الوصول إليها

الصفحة المُحيلة (موقع الإنترنت الذي تمت زيارته قبل الوصول هنا مباشرةً)

مُعرف المتصفح (اسم المتصفح متضمنًا الإصدار)

نظام التشغيل المستخدم

الصفحات التي يتم التوجه إليها من الصفحات الفرعية التي تم الوصول إليها.

يتم اختصار عنوان IP إلى آخر وحدتي بايت على الأقل حتى تتم معالجة البيانات بشكل مجهول المصدر. وبالتالي لا يمكن استخدام البيانات في التعرف على المستخدم بشكل شخصي.

لن يتم دمج البيانات مع بيانات خاصة بجهة أخرى.

يتم الاحتفاظ ببياناتك الشخصية طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق الأغراض المعنية المذكورة أعلاه.

يحق لك سحب موافقتك التي أعطيتها لنا في أي وقت عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى gns@dw.com. وعلاوةً على ذلك يحق لك أيضًا وفقًا للوائح القانونية تصحيح وحذف بياناتك الشخصية، والاستعلام عن البيانات الشخصية التي نعالجها. كما يحق لك التقدم بشكوى إلى الهيئة الرقابية، إذا كنت ترى أن معالجة بياناتك الشخصية تنتهك قوانين حماية البيانات.

في حالة وجود أي أسئلة أو ملاحظات يمكنك التواصل مع مسؤول حماية البيانات في شركتنا، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق:

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