متابعينا الكرام،
نوجه عنايتكم إلى تغيير تردد قناة DW عربية على قمر نايل سات ابتداءً من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إلى التردد الجديد المرفق في الأسفل:
نايل سات 20114Tansponder 20
التردد 12092 رأسي
معدل الترميز 30,000
التعديل QPSK
Satellite – NILE-Sat 20114Tansponder 20
Frequency – 12.092 MHz47
Polarization: Vertikal
Symbol rate – 30,000 mS/s
Modulation – QPSK
كما نود أن نلفت انتباهكم إلى تردد القناة الرئيسية على قمر عربسات/ بدر 4 على الشكل الآتي:
التردد 12,111 GH أفقي
معدل الترميز 27500
معامل الخطأ 3/4
BADR 4
Position : 26,0° East
Frequency: 12,111 GH
Polarization: horizontal
Symbol rate – 27500 kS/s
FEC rate – 3/4