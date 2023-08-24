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ماذا تعني الرموز RSS أو RSS-Feeds؟ ما هي أوجه استخدام هذا البرنامج الذي تزداد أهميته يوما بعد يوم؟ ما هي الشروط التقنية التي يجب توفرها للاستفادة من هذا البرنامج؟ أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عليها في المقالة التالية.
بإمكانكم هنا الإطلاع على الخطوات البسيطة المطلوبة منكم من أجل الاشتراك في خدمة الحصول على RSS-Feeds من من DW عربية.
DW-عربية هي أكبر مؤسسة إعلامية ألمانية موجهة إلى خارج ألمانيا وتبث برامجها بأكثر من 30 لغة. هل ترغب في إثراء موقعك بأخبار وتحليلات مجانية من موقع DW-عربية دون عناء التحديث اليومي للمواضيع؟
هنا نقدم لكم عددا من وصلات RSS التي يمكنكم الاشتراك بها للاستفادة من خدمة الحصول على معلومات وخدمات موقع DW-عربية.
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