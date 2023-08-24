ما هو المقصود ببرنامج التنزيل RSS

ماذا تعني الرموز RSS أو RSS-Feeds؟ ما هي أوجه استخدام هذا البرنامج الذي تزداد أهميته يوما بعد يوم؟ ما هي الشروط التقنية التي يجب توفرها للاستفادة من هذا البرنامج؟ أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عليها في المقالة التالية.