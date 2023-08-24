إن محتوى هذا الموقع هو للاستخدام الخاص حصراً، وأي استخدام لمحتواه بأية طريقة أخرى، مهما كانت، وخاصة للأغراض التجارية، محظور بدون إذن مسبق من دي دبليو/ DW .

ويشمل ذلك إعادة توزيع وعرض ونشر وتحرير وترجمة ومعالجة المحتوى بطريقة رقمية أو على الميكروفيلم.

كل حقوق الصور والأخبار محفوظة للوكالة الإخبارية الناشرة. هذه الأخبار والصور لا يمكن نشرها أو تعديلها أو استخدامها بأي طريقة، تجارية أو غيرها، بدون الموافقة الصريحة للوكالة الإخبارية.

المحتوى المستقى من أي وكالة إخبارية تعود ملكيته الفكرية إلى الوكالة التي نشرته.

أي نسخ أو إعادة نشر أو توزيع لهذا المحتوى، بما في ذلك عن طريق المحتوى المخزّن أو ضمن نافذة منفصلة أو ما شابه، ممنوع إلا بموافقة صريحة وخطية من الوكالة الإخبارية.

الاستخدام عرضة لكافة القوانين المطبقة. أي استخدام غير قانوني أو خاطئ سيكون عرضة للملاحقة القانونية. هذا الموقع يوفر روابط لمواقع إنترنت خارجية. دي دبليو لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى مواقع الإنترنت تلك.