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DW News App arabisch

تطبيق DW الجديد

احصل على الأخبار والمعلومات الموضوعية والمستقلة عن أهم القضايا العالمية عبر الهاتف الذكي أو الكومبيوتر اللوحي أو ساعة أبل. تطبيق DW المجاني للأخبار يبقيك على تواصل مع آخر الأخبار والتقارير السياسية والاقتصادية والعلمية والرياضية والثقافية.

تطبيق DW الجديد يضع العالم في متناول يديك ويساعدك على فهم عالمك والتأثير به يوماً بيوم بشكل سهل وسريع.

وظائف التطبيق

وصول مباشر إلى أحدث الأخبار والتقارير المفصّلة والبث التلفزيوني الحي

متابعة البث المباشر

دعم جهاز كرومكاست

تقديم محتويات بثلاثين لغة

توفير الوصول إلى أرشيف التقارير المصورة والصوتية في مركز DW الإعلامي

تقديم ميزة نمط الأوفلاين/ Offline Mode للتواصل مع الأخبار حتى في حال انقطاع الإنترنت

إتاحة ميزة النمط النصي/ Text Mode في حال انخفاض سرعة الإنترنت

الحصول على الأخبار العاجلة

إن DW هي المؤسسة الإعلامية لألمانيا في الخارج، وهي تقدم لكم الأخبار والمعلومات المستقلة والموثوقة. يتيح تطبيق DW لكم الوصول إلى الأخبار العالمية بشكل أسهل، كما يوفر التقارير الصوتية والمصورة على أجهزتكم المتنقلة. يقدم فريق DW الصحفي لكم التقارير من أوروبا وعبر مكاتب مراسلين في مختلف أنحاء العالم.

حمل تطبيق DW عربية المجاني

آيباد/ آيفون

آندرويد الهواتف الذكية/ الأجهزة اللوحية (تابلت)

خدمة مباشرة

بامكانكم زيارة موقعنا باستخدام الهاتف المحمول حيث ستجدون آخر الأخبار والتقارير المفيدة.

سؤال وجواب

هنا ستجدون إجابات للأسئلة المتكررة، وبها إرشادات مفيدة وحلول لبعض المشاكل التي قد تواجهكم.

DW موبايل

يمكنكم فوراً الوصول إلى صفحاتنا من خلال الهاتف المحمول بسهولة أكبر، ومن أجل ذلك نقدم لكم ما يُسمى بخدمة قارئ الرموز المشفرة في الهاتف المحمول Mobile-Tag.