 Редакционен екип | Редакционен екип | DW | 13.11.2022

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Редакционен екип

Редакционен екип

Да се запознаем! Представяме Ви екипа на българската редакция на Дойче Веле, който подбира и подготвя за Вас теми от България, Европа и света.

  • Редакционен екип

    Александър Андреев

    Редактор от 1991 година

  • Александър Детев

    Редакционен екип

    Александър Детев

    Редактор от 2019 година

  • Редакционен екип

    Бистра Узунова

    Редактор от 1998 година

  • Биляна Михайлова

    Редакционен екип

    Биляна Михайлова

    Редактор

  • Редакционен екип

    Даря Попова-Витцел

    Редактор от 2004 година

  • Димитър Ганев

    Редакционен екип

    Димитър Ганев

    Редактор от 2022 година

  • Редакционен екип

    Емилиян Лилов

    Редактор от 2005 година

  • Редакционен екип

    Мария Илчева

    Редактор от 2008 година

  • Мина Киркова

    Редакционен екип

    Мина Киркова

    Редактор от 2022 година

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Ясен Бояджиев

    Автор и кореспондент

  • Редакционен екип

    Евгений Дайнов

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Ивайло Дичев

    Автор и кореспондент

  • Георги Лозанов

    Редакционен екип

    Георги Лозанов

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Емилия Милчева

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Мария Милкова

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Даниел Смилов

    Автор и кореспондент

  • Веселин Стойнев

    Редакционен екип

    Веселин Стойнев

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Петър Чолаков

    Автор и кореспондент

  • Korrespondent Georgi Angelov

    Редакционен екип

    Георги А. Ангелов

    Автор и кореспондент

  • Иво Беров

    Редакционен екип

    Иво Беров

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Любослава Русева

    Автор и кореспондент


  • Редакционен екип

    Александър Андреев

    Редактор от 1991 година

  • Александър Детев

    Редакционен екип

    Александър Детев

    Редактор от 2019 година

  • Редакционен екип

    Бистра Узунова

    Редактор от 1998 година

  • Биляна Михайлова

    Редакционен екип

    Биляна Михайлова

    Редактор

  • Редакционен екип

    Даря Попова-Витцел

    Редактор от 2004 година

  • Димитър Ганев

    Редакционен екип

    Димитър Ганев

    Редактор от 2022 година

  • Редакционен екип

    Емилиян Лилов

    Редактор от 2005 година

  • Редакционен екип

    Мария Илчева

    Редактор от 2008 година

  • Мина Киркова

    Редакционен екип

    Мина Киркова

    Редактор от 2022 година

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Ясен Бояджиев

    Автор и кореспондент

  • Редакционен екип

    Евгений Дайнов

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Ивайло Дичев

    Автор и кореспондент

  • Георги Лозанов

    Редакционен екип

    Георги Лозанов

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Емилия Милчева

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Мария Милкова

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Даниел Смилов

    Автор и кореспондент

  • Веселин Стойнев

    Редакционен екип

    Веселин Стойнев

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Петър Чолаков

    Автор и кореспондент

  • Korrespondent Georgi Angelov

    Редакционен екип

    Георги А. Ангелов

    Автор и кореспондент

  • Иво Беров

    Редакционен екип

    Иво Беров

    Автор и кореспондент

  • Автор и кореспондент

    Редакционен екип

    Любослава Русева

    Автор и кореспондент


   

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