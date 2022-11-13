Редакционен екип

Редакционен екип

Да се запознаем! Представяме Ви екипа на българската редакция на Дойче Веле, който подбира и подготвя за Вас теми от България, Европа и света.

Редакционен екип Александър Андреев Редактор от 1991 година

Редакционен екип Александър Детев Редактор от 2019 година

Редакционен екип Бистра Узунова Редактор от 1998 година

Редакционен екип Биляна Михайлова Редактор

Редакционен екип Даря Попова-Витцел Редактор от 2004 година

Редакционен екип Димитър Ганев Редактор от 2022 година

Редакционен екип Емилиян Лилов Редактор от 2005 година

Редакционен екип Мария Илчева Редактор от 2008 година

Редакционен екип Мина Киркова Редактор от 2022 година

Редакционен екип Ясен Бояджиев Автор и кореспондент

Редакционен екип Евгений Дайнов Автор и кореспондент

Редакционен екип Ивайло Дичев Автор и кореспондент

Редакционен екип Георги Лозанов Автор и кореспондент

Редакционен екип Емилия Милчева Автор и кореспондент

Редакционен екип Мария Милкова Автор и кореспондент

Редакционен екип Даниел Смилов Автор и кореспондент

Редакционен екип Веселин Стойнев Автор и кореспондент

Редакционен екип Петър Чолаков Автор и кореспондент

Редакционен екип Георги А. Ангелов Автор и кореспондент

Редакционен екип Иво Беров Автор и кореспондент

Редакционен екип Любослава Русева Автор и кореспондент



Редакционен екип Александър Андреев Редактор от 1991 година

Редакционен екип Александър Детев Редактор от 2019 година

Редакционен екип Бистра Узунова Редактор от 1998 година

Редакционен екип Биляна Михайлова Редактор

Редакционен екип Даря Попова-Витцел Редактор от 2004 година

Редакционен екип Димитър Ганев Редактор от 2022 година

Редакционен екип Емилиян Лилов Редактор от 2005 година

Редакционен екип Мария Илчева Редактор от 2008 година

Редакционен екип Мина Киркова Редактор от 2022 година

Редакционен екип Ясен Бояджиев Автор и кореспондент

Редакционен екип Евгений Дайнов Автор и кореспондент

Редакционен екип Ивайло Дичев Автор и кореспондент

Редакционен екип Георги Лозанов Автор и кореспондент

Редакционен екип Емилия Милчева Автор и кореспондент

Редакционен екип Мария Милкова Автор и кореспондент

Редакционен екип Даниел Смилов Автор и кореспондент

Редакционен екип Веселин Стойнев Автор и кореспондент

Редакционен екип Петър Чолаков Автор и кореспондент

Редакционен екип Георги А. Ангелов Автор и кореспондент

Редакционен екип Иво Беров Автор и кореспондент

Редакционен екип Любослава Русева Автор и кореспондент



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