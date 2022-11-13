Редакционен екип
Редакционен екип
Да се запознаем! Представяме Ви екипа на българската редакция на Дойче Веле, който подбира и подготвя за Вас теми от България, Европа и света.
-
Редакционен екип
Александър Андреев
Редактор от 1991 година
-
Редакционен екип
Александър Детев
Редактор от 2019 година
-
Редакционен екип
Бистра Узунова
Редактор от 1998 година
-
Редакционен екип
Биляна Михайлова
Редактор
-
Редакционен екип
Даря Попова-Витцел
Редактор от 2004 година
-
Редакционен екип
Димитър Ганев
Редактор от 2022 година
-
Редакционен екип
Емилиян Лилов
Редактор от 2005 година
-
Редакционен екип
Мария Илчева
Редактор от 2008 година
-
Редакционен екип
Мина Киркова
Редактор от 2022 година
-
Редакционен екип
Ясен Бояджиев
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Евгений Дайнов
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Ивайло Дичев
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Георги Лозанов
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Емилия Милчева
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Мария Милкова
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Даниел Смилов
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Веселин Стойнев
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Петър Чолаков
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Георги А. Ангелов
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Иво Беров
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Любослава Русева
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Александър Андреев
Редактор от 1991 година
-
Редакционен екип
Александър Детев
Редактор от 2019 година
-
Редакционен екип
Бистра Узунова
Редактор от 1998 година
-
Редакционен екип
Биляна Михайлова
Редактор
-
Редакционен екип
Даря Попова-Витцел
Редактор от 2004 година
-
Редакционен екип
Димитър Ганев
Редактор от 2022 година
-
Редакционен екип
Емилиян Лилов
Редактор от 2005 година
-
Редакционен екип
Мария Илчева
Редактор от 2008 година
-
Редакционен екип
Мина Киркова
Редактор от 2022 година
-
Редакционен екип
Ясен Бояджиев
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Евгений Дайнов
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Ивайло Дичев
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Георги Лозанов
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Емилия Милчева
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Мария Милкова
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Даниел Смилов
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Веселин Стойнев
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Петър Чолаков
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Георги А. Ангелов
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Иво Беров
Автор и кореспондент
-
Редакционен екип
Любослава Русева
Автор и кореспондент
Редакцията препоръчва