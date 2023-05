2021: Die DW in 32 Sprachen

Mit dem Neustart von DW Ungarisch nimmt die DW eine Region in den Blick, in der unabhängige Medien zunehmend unter Druck geraten. Das Angebot richtet sich an eine junge Zielgruppe. Auch das Angebot von DW Tamil richtet sich an junge Menschen, vor allem Frauen, und konzentriert sich auf die Bereiche Technik, Gesundheit und Umwelt. Das beliebte Format EcoIndia wird nun auch in Tamil angeboten.