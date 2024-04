Empfang über Lokale Partnerstationen

Darüber hinaus kann es weitere Stationen geben, die Programme der Deutschen Welle übernehmen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider, ob DW Programme angeboten werden.

Anguilla

Keine aktiven Partnerstationen.

Antigua & Barbuda

Keine aktiven Partnerstationen.

Argentinien

Spanischer Kanal DW Español

DIRECTV Argentina

Telecentro

Aruba

Englischer Kanal DW English

Setar Aruba

Spanischer Kanal DW Español

DIRECTV Aruba

Bahamas

Englischer Kanal DW English

Cable Bahamas

Barbados

Keine aktiven Partnerstationen.

Bolivien

Spanischer Kanal DW Español

COTAS Santa Cruz

COTEOR Cable

Digital TV Cable

ITSS S.R.L.

Bonaire

Keine aktiven Partnerstationen.

Brasilien

Spanischer Kanal DW Español

Claro TV – Brasil

Guigo (OTT Plattform)

OI TV

SKY Brasil

VIVO

Britische Jungferninseln

Keine aktiven Partnerstationen.



Informationen zum Direktempfang über Satellit:

Die allgemeine und lokale Verfügbarkeit kann sich je nach Region und Sprache in Amerika und in der Karibik unterscheiden. Bitte schreiben Sie daher eine E-Mail an info@dw.com und nennen die gewünschte Programmsprache und das Land.

Informationen zum Empfang der Livestreams und des Video on Demand Angebotes.