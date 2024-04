Empfang über lokale Partnerstationen

Darüber hinaus kann es weitere Stationen geben, die Programme der Deutschen Welle übernehmen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider, ob DW Programme angeboten werden.

Afghanistan

Englischer Kanal DW English

ABS - Afghanistan Broadcasting System

Afghansat

Ooqab

Bangladesch

Englischer Kanal DW English

Bengal Communications Ltd. - BCL

Bioscope

Digi Jadoo Broadband Ltd. (DJB)

JagoBD (OTT-Plattform)

New Global TV Network, Chittagong

Prisma Satellite Systems, Dhaka

United Communications Services Ltd. - UCS

Real VU - Beximco Communications Ltd.

Sylhet Cable Systems Pvt. Ltd.

Bhutan

Englischer Kanal DW English

Yupp TV Bhutan

Techno Cable Network

Iflix (OTT-Plattform

Brunei

Englischer Kanal DW English

Iflix (OTT-Plattform)

China

Angebote der DW sind in China offiziell nicht zugänglich.

In einigen Ausländerwohnvierteln und Hotels wird das TV-Programm der Deutschen Welle in das hauseigene Kabelnetz eingespeist. Der Direktempfang über Satellit ist in China nicht gestattet.

Hongkong

Englischer Kanal DW English

Now TV - PCCW Media Ltd.

TVB - MyTV Super

Indien

Englischer Kanal DW English

Asianet Satellite Communications Ltd. - Trivandrum

Digicable Network India Pvt Ltd - Mumbai

Indusind Media & Communications Ltd.

Reliance Jio - Mobile

Siti Cable Network Pvt. Ltd.

Tata Sky Ltd.

Indonesien

Englischer Kanal DW English

First Media - PT Link Net Tbk

Iflix (OTT-Plattform)

Indovision - PT MNC Skyvision (DTH)

MNC Vision - PT MNC Sky Vision Tbk

PT MNC Sky Vision Tbk

Transvision - DTH

Arabischer Kanal DW Arabia

Englischer Kanal DW English

Spanischer Kanal DW Español

Irak

Arabischer Kanal DW Arabia

Al Rasheed TV

Al Sumaria TV

Iraqi Media Network

In Asien stehen keine Direct-to-Home-Satelliten zur Verfügung.

Informationen zum Empfang der Livestreams und des Video on Demand Angebotes.

Sie haben weitere Fragen zum Empfang oder anderen DW-Angeboten?

Der Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung: info@dw.com