Allgemeine Empfangsfragen

Wie kann ich die Deutsche Welle empfangen?

Auf der Webseite dw.com/empfang finden Sie alle Informationen zum weltweiten Empfang des multimedialen Angebots der DW.

Die Deutsche Welle bietet ein multimediales Informationsangebot in 30 Sprachen, mit hochwertigen journalistischen Inhalten in Fernsehen, Hörfunk und Internet. Bei der Verbreitung setzen wir auf ein weltweites Satellitennetz, auf mehrere Tausend Partnerstationen und auf das Internet, wo wir multimediale Inhalte auch mobil anbieten. In Afrika sind wir auch weiterhin über Kurzwelle zu hören und erreichen auf diesem Weg nach wie vor viele Menschen.

In welchen Sprachen sendet die Deutsche Welle ihr TV-Programm?

24-Stunden-Vollprogramme werden zurzeit in den Sprachen Englisch, Spanisch und Arabisch gesendet.

Um weltweit möglichst viele Menschen zu erreichen, ist es für die Deutsche Welle aber von existentieller Bedeutung, Programme auch in anderen stark verbreiteten Sprachen zu senden. Hierfür werden diverse DW Angebote, teils in Kooperation mit Partnerstationen, in verschiedenen Sprachen adaptiert und lokal verbreitet.

Außerdem sind DW Angebote im Internet (dw.com) in rund 30 Sprachen verfügbar.

Wo finde ich Programmtipps oder das Programm der aktuellen Woche?

Informationen zur aktuellen Highlights finden Sie auf dw.com/empfang.

Hier finden Sie die aktuellen Highlights für das deutschsprachige On-Demand-Angebot.

Welche Smart-TV-Apps bietet die Deutsche Welle an?

Mit DW for Smart TV können Sie unser Programm ganz nach Ihren Wünschen genießen.

DW for Smart TV ist kostenlos auf diversen Geräten von Sony TV, Samsung und LG sowie für Apple TV, Android TV, Roku und Amazon Fire TV verfügbar.

Sehen Sie die Livestreams der TV-Angebote DW English, DW Español und DW Arabia. Je nach Region kann dieses Angebot eingeschränkt sein.

Genießen Sie einzelne Sendungen der Deutschen Welle ganz nach Ihren Nutzungswünschen – in voller Länge oder in kurzen Einzelbeiträgen. Legen Sie eigene Playlists an oder nutzen Sie die Autoplay-Funktion, um thematisch sortierte Beiträge zu sehen.

Mehr Informationen zu den unterstützten Geräten finden Sie hier.

Warum gibt die DW ihre Programmzeiten in UTC an?

Da die DW als internationaler Sender mit ihren Programmen in vielen Zeitzonen dieser Welt vertreten ist, können exakte Aussagen zur Sende- und Empfangszeit nur mithilfe dieses Standards getroffen werden.

Wie die meisten internationalen Stationen, die Radio- oder Fernsehprogramme für das Ausland ausstrahlen, gibt die Deutsche Welle die Sendezeiten in UTC (auch GMT oder Weltzeit genannt) an. UTC (Universal Time Coordinated), GMT (Greenwich Mean Time) und Weltzeit bezeichnen dasselbe, nämlich eine weltweit benutzte Standardzeit, an der sich alle orientieren.

Unter dem unten angegebenen Link finden Sie Informationen zu den Zeitzonen der Welt und eine Weltzeittabelle, der Sie entnehmen können, wie viel Zeit Sie von UTC/GMT/Weltzeit addieren oder subtrahieren müssen, um zu wissen, um wie viel Uhr Ortszeit Sie uns empfangen können.

Ihre Frage ist hiermit noch nicht beantwortet? Kontaktieren Sie uns.