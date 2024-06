Anfragen an das DW-Archiv

Für Anfragen zu Inhalten und Materialien der DW füllen Sie bitte dieses Formular aus.

Der damalige Bundespräsident Theodor Heuss begrüßte zum Start des deutschsprachigen Radioprogramms der Deutschen Welle am 3. Mai 1953 "die lieben Landsleute in aller Welt". Seither hat sich der deutsche Auslandssender zu einem digitalen Unternehmen mit multimedialen Angeboten in 32 Sprachen entwickelt.

Einschneidende Ereignisse und Entwicklungen, steter Wandel, wachsende Aufgaben, herausragende Personen: Die Mitarbeitenden des Historischen Archivs beantworten Ihre Fragen zur Geschichte der DW.

Mail an: historical-archive@dw.com



Der Zugang von Wissenschaft und Forschung zu den Archiven von ARD, ZDF, Deutschlandradio und zum Deutschen Rundfunkarchiv ist einheitlich geregelt (siehe nachstehende PDF).