Arbeiten und Studieren bei der DW

Ich möchte mich bei der Deutschen Welle bewerben. An wen wende ich mich?

Möchten Sie sich bei der Deutschen Welle bewerben, dann können Sie sich auf der Unternehmensseite unter "Karriere" über Stellenangebote, Praktika und Ausbildung informieren.

Ich interessiere mich für den Masterstudiengang bei der Deutschen Welle. An wen wende ich mich?

Interessieren Sie sich für den Studiengang International Media Studies (M.A.) bei der Deutschen Welle, dann können Sie sich auf der Webseite der DW Akademie unter "Studium" informieren.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an die auf der Seite angegebene E-Mail-Adresse.

Ich möchte bei der Deutschen Welle ein Volontariat absolvieren. An wen wende ich mich?

Möchten Sie sich bei der Deutschen Welle um eine Volontariatsstelle bewerben, dann können Sie sich auf der Webseite der DW Akademie unter "Volontariat" informieren.

Ich möchte mich gerne in Deutschland bewerben. Können Sie mir helfen?

Haben Sie unabhängig von der DW Interesse an einer Ausbildung oder Karriere in Deutschland, dann kontaktieren Sie bitte die deutsche Auslandsvertretung in Ihrem Land oder informieren sich über die unten stehenden Links, welche Möglichkeiten Sie haben.

Die Deutsche Welle vermittelt keine externen Stellen, Praktika oder Studienplätze in Deutschland.

