Barrierefreies Angebot von Distribution Asia, DW Hindi und indischen Partnern

Das Format entstand in Kooperation mit DW Hindi und wurde aus Videos der erfolgreichen DW-Serie Sehat Talk (Women and Health), von und mit Moderatorin Isha Bhatia, adaptiert. Schnitt und Übersetzung der Videos in Hindi-Gebärdensprache erfolgte über die Partner, die Qualitätssicherung erfolgte über DW Hindi.

Dailyhunt besitzt Dank seines 'Vibecheck'-Programms bereits einschlägige Erfahrung bei der Formatproduktion in Gebärdensprache. Wichtiges Knowhow, das die zügige Umsetzung des gemeinsamen Projekts ermöglichte. Das Ergebnis dieser engen Kooperation zwischen Redaktion, Vertrieb und Partnern, sind achtzig inklusive, vertikale Sehat Talk-Videos in Hindi-Gebärdensprache, die nach und nach bis Ende April 2023 veröffentlicht werden.

Daniel Schulz, zuständiger Projektverantwortlicher der DW, Distribution Asia: "Sehat Talk ist ein großartiges Format, das sich mit verschiedenen Gesundheitsthemen primär an Frauen richtet. Die Reihe beweist ausgesprochenes Fingerspitzengefühl, nimmt die Zielgruppe ernst und leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung, da sie auch vor tabuisierten Themen nicht zurückschreckt. Wir freuen uns, dass wir nun, gemeinsam mit DW Hindi und unseren indischen Partnern, eine gekürzte und inklusive Fassung anbieten, mit der wir noch mehr Menschen erreichen und einbeziehen können. Das Format hat das Potenzial, Barrieren einzureißen und so das Leben von Frauen in Indien nachhaltig zu verändern."

Positive Resonanz auf das neue Format

Die bisherige Resonanz auf das neue Format ist positiv: Seit dem Release am 19. Dezember 2022 erzielten die ersten zwanzig veröffentlichten Videos innerhalb des ersten Monats bereits 50,7 Millionen Views über Dailyhunt und Josh App.

Auch Ravanan N, Executive Director von Dailyhunt, ist von dem neuen barrierefreien Angebot überzeugt: "Wir glauben, dass der Zugang zu glaubwürdigen Informationen von größter Bedeutung ist. Wir haben das Vibecheck-Programm ins Leben gerufen, um ein interaktives Format für Indien einzuführen und damit integrative Inhalte für sprach- und hörgeschädigte Personen zu erstellen. In Zusammenarbeit mit der DW wollen wir Informationen zur Gesundheit von Frauen für alle zugänglich machen und sie in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen über ihr Wohlbefinden zu treffen."

"Videos prägen den Konsum von Inhalten in sozialen Medien. Während wir als Journalistinnen und Journalisten ständig darüber sprechen, unsere Inhalte informativer und ansprechender zu gestalten, denken wir selten darüber nach, wie wir sie umfassender gestalten können. Dieses einzigartige Videoformat ist der erste Schritt in diese Richtung," so Isha Bhatia, Deputy Head DW Hindi.

Mahesh Jha, Head of DW Hindi: "Die Deutsche Welle möchte bis 2025 eines der vielfältigsten und inklusivsten Medienunternehmen sein. Ich bin stolz, dass DW Hindi zu diesem Ziel beiträgt, indem in Zusammenarbeit Inhalte zugänglich gemacht werden, die auch für Menschen mit anderen Bedürfnisse eine große Rolle spielen."

Josh App erreicht 150 Millionen Monthly Active Users (MAUs), Dailyhunt hat 350 Millionen MAUs.