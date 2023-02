Beschwerdeverfahren

Über Eingaben, in denen die Verletzung von Programmgrundsätzen behauptet wird (Programmbeschwerden), entscheidet der Intendant innerhalb eines Monats nach Eingang durch schriftlichen Bescheid.

Der Intendant legt die Programmbeschwerde sowie seinen abschließenden Bescheid dem Rundfunkrat zur Unterrichtung vor. Hilft der Intendant der Programmbeschwerde nicht oder nicht innerhalb der Monatsfrist, so kann sich der Beschwerdeführer an den Rundfunkrat wenden, der dann über die Programmbeschwerde entscheidet. Auf diese Möglichkeit hat der Intendant in seinem Bescheid ausdrücklich hinzuweisen.

Kontaktadresse für Beschwerden:

Deutsche Welle

Intendanz

Kurt-Schumacher-Str. 3

53113 Bonn

Fax: 0228.429-2010

E-Mail: info@dw.com