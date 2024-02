Compliance-Beauftragte und Ansprechperson für Korruption

In dieser Funktion berät sie die Geschäftsleitung und unterstützt Mitarbeitende bei der Vermeidung von Rechts- und Regelverstößen. Die Rahmenbedingungen dafür werden insbesondere durch den Code of Conduct gesetzt, den die Compliance-Beauftragte verantwortet. Sie ist auch zuständig für die interne Kommunikation über die zu beachtenden Regelungen. Im März 2022 wurde die Stabsstelle Compliance um die Aufgabe Brand Integrity erweitert und der Intendanz zugeordnet, Brand Integrity Officer ist Çağda Yıldız.

Annelie Gröniger betreut den Bereich Compliance und ist zudem für alle korruptionsrelevanten Fragen zuständig – sowohl aufseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Welle als auch aufseiten von Geschäftspartnern oder Dritten. Sie hat bei korruptionsrelevanten Erkenntnissen umgehend den Intendanten zu informieren. Eine Weitergabe der Informationen erfolgt nur mit Zustimmung der hinweisgebenden Person.

DW-Hinweisgebersystem

Entsprechend unseres Code of Conduct setzt sich die DW für die Gesetztes- und Regeltreue in unserem Haus ein. Jeder Verstoß gegen geltende Gesetze sowie interne Regelungen kann Schaden anrichten. Wenn Sie im Zusammenhang einer geschäftlichen Beziehung mit der DW stehen, können Sie Rechts- oder Regelverstöße im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetztes an uns melden.

Dazu können Sie das Online-Hinweisgeberportal nutzen, oder unsere Compliance-Beauftragte direkt kontaktieren (siehe oben):

Hinweise auf Korruption können Sie auch an unsere externe Korruptionsbeauftragte melden.

Als außerhalb der Deutschen Welle stehende unabhängige Rechtsanwältin kann sie wegen der gesetzlich angeordneten Verschwiegenheitspflicht und dem prozessualen Zeugnisverweigerungsrecht Vertraulichkeit gewähren.

DW Investigativ-Team kontaktieren

Vertrauensvolle Hinweise, die Sie an unser journalistisches Investigativ-Team geben möchten, erfolgen bitte über diese Website.