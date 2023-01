Deutsche Welle: Jan Kuhlmann ist neuer Head of Middle East

Kuhlmann studierte Geschichte mit Schwerpunkt Nahost, Islamwissenschaften, Arabisch und Volkswirtschaft an der Universität Hamburg und an der American University in Kairo (AUC). Als Korrespondent für die arabischen Länder war er in den vergangenen acht Jahren für die dpa-Berichterstattung aus der Region zuständig. Zum Regionalbüro der Nachrichtenagentur gehören auch die Länder Israel, Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan.

Jan Kuhlmann: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Arbeit mit der Redaktion. Ich weiß aus eigener Erfahrung, welch hohes Ansehen die DW in der arabischen Welt hat. Es wird in den nächsten Jahren vor allem darum gehen, unser Angebot so weiterzuentwickeln, dass wir weiterhin möglichst viele Menschen mit Qualitätsjournalismus und freien Informationen erreichen."

Dr. Nadja Scholz, Managing Director Programming: "Ich freue mich sehr, dass wir Jan Kuhlmann für die Leitung von DW Middle East gewinnen konnten. Er ist nicht nur ein jahrelanger Kenner der Region, sondern auch ein erfahrener, kritischer und innovativer Journalist. Der Dialog mit der arabischen Welt ist unverzichtbar für unseren Auftrag, und Jan Kuhlmann führt diesen auf Augenhöhe."

Die Redaktion von DW Middle East produziert mit mehr als 200 festen und freien Mitarbeitenden in Berlin und Bonn sowie Korrespondent*innen an vielen Standorten in der Zielregion einen linearen TV-Kanal, vielfältige Online-Angebote und Inhalte für die Sozialen Medien.