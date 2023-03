Deutsche Welle und Partner: Populäres türkischsprachiges Format +90 jetzt auf TikTok

Der TikTok-Kanal @plus90_official ist die jüngste Erweiterung des Multiplattform-Formats. Seit dem Start auf YouTube im April 2019 hat es eine starke digitale Präsenz in der Türkei, mit mehr als 625.000 Abonnent*innen und durchschnittlich drei Millionen monatlichen Aufrufen. Auch auf Twitter, mit derzeit 75.000 Followern, und Instagram, mit 212.000 Followern, wächst das Publikum des Formats.

Das Projekt +90 wurde von der DW gemeinsam mit VOA, BBC und France 24 entwickelt. Ziel der internationalen Sender ist es, zielgruppengerechte Inhalte für junge türkische User zu produzieren, die die Meinungsfreiheit fördern. Alle beteiligten Medienhäuser steuern Inhalte für den YouTube-Kanal von +90 bei, die DW leitet das Projekt inklusive Programmierung, Strategie, Vertrieb und Marketing.

Nadja Scholz, Managing Director of Programming bei der DW: „Als Teil unseres Digital-First-Ansatzes bei der Auftragsvergabe war das Format +90 ein großer Erfolg. Dank des Redaktionsteams, das hinter dem internationalen Joint Venture steht, ist es das perfekte Format, um Geschichten zu liefern, die ein breiteres Meinungsspektrum abdecken und es dem jungen Publikum ermöglichen, verschiedene Themen, die die türkische Gesellschaft betreffen, zu bewerten.”

Geschichten erzählen, die türkische Medien nicht zeigen

Der Start auf TikTok baut auf der Reichweite der anderen Accounts des Formats auf und stellt eines der wenigen journalistischen Angebote dar, das jungen TikTok-Usern in der Türkei wertfreie Informationen liefert. Zusätzlich zur Auswahl von Inhalten, die für die Zielgruppe relevant sind, erzählt das Format wichtige Geschichten, über die regionale Medien nicht berichten, und die vor allem für ein jüngeres, weibliches Publikum einen Mehrwert bieten.

Erkan Arikan, DW Director of Turkish Service: „Das Format +90 ergänzt unser Programmangebot und ermöglicht uns, die bisherigen Möglichkeiten, um vor allem junge, weibliche Zielgruppen in der Türkei zu erreichen, weiter auszubauen. Wir haben in der Region eine große Nachfrage nach faktenbasiertem, unvoreingenommenem Journalismus festgestellt, und unser +90-Team arbeitet rund um die Uhr daran, junge Menschen mit relevanten Stories zu versorgen, die es nicht in die türkischen Nachrichten schaffen.”

Schließt die Lücke für konstruktiven Journalismus mit türkischem Schwerpunkt

TikTok bietet der Redaktion eine gute Möglichkeit, Konzepte für konstruktiven Journalismus für die Zielgruppen in der Türkei zu erarbeiten und auszuprobieren.

Isil Nergiz, Head of Channel +90: „Wir sind auf auf YouTube gestartet und haben bei Twitter, Instagram und TikTok expandiert, wo unseren Zielgruppen sind. In der Türkei nutzen viele junge Menschen TikTok, aber es gibt wenig bis gar keine journalistischen Inhalte für sie. Die +90-Berichterstattung soll diese Lücke füllen und bietet unabhängigen, vielfältigen, konstruktiven und auf die Türkei fokussierten Journalismus.”

Plattformübergreifende Reichweite der Inhalte

Die Videos des +90-Kanals haben eine Länge von 30 Sekunden bis 15 Minuten und bieten so die Möglichkeit auch für Erklärstücke und die Vertiefung von Inhalten. Der Content umfasst Interviews, Reportagen und Hintergründe zu wichtigen regionalen Themen, darunter die jüngsten Erdbeben in der Türkei, der Zusammenbruch der türkischen Währung, das Leben eines jungen Juden in Istanbul und Geschichten von Opfern sexuellen Missbrauchs.