Deutscher Diversity Tag 2023 – DW feiert Vielfalt

Intendant Peter Limbourg besuchte den Diversity Stand vor der Berliner Kantine.

Am 23. Mai fand in der DW der Deutsche Diversity Tag (#DDT23) statt, welcher von der Charte der Vielfalt e.V. ins Leben gerufen wurde. Hunderte Unternehmen und Organisationen nehmen bundesweit am #DDT23 teil, um auf Diversität in der Arbeitswelt aufmerksam zu machen.

Infostände und Mitmach-Aktionen in Berlin und Bonn

Das DW Diversity-Team organisierte an diesem Tag Infostände vor den Kantinen in Bonn und Berlin und lud zu zahlreichen Mitmach-Aktionen ein. Intendant Peter Limbourg schaute in Berlin und Verwaltungsdirektorin Barbara Massing in Bonn persönlich vorbei, wo sie mit Kolleg*innen ins Gespräch kamen und am Diversity-Quiz teilnahmen.

Die Teilnahme vor Ort an beiden Standorten war unerwartet groß und die Idee eines Diversity-Lunchs erhielt großen Zuspruch. Dafür wurden an den Infoständen “Lose” mit verschiedenen Diversity-Begriffen gezogen. Während des Mittagsessens tauschten sich die Kolleg*innen dazu aus und konnten die Definitionen der Begriffe auf der DW internen Diversity Seite nachlesen.

Besonders viel Interesse zeigten alle Beteiligten am “DW-Faktencheck”. Die Fragen, wie viele junge Mitarbeitende unter dreißig Jahren bei der DW beschäftigt sind oder wie viele männliche Kollegen im letzten Jahr in Elternzeit gegangen sind führten zu erstaunten Blicken. Egal, ob die Antworten richtig oder falsch waren – die Teilnahme reichte schon aus, um bei einer Verlosung mitzumachen, bei der es "Open Minds” Shirts zu gewinnen gab.

DW-Kolleg*innen feiern den Deutschen Diversity Tag gemeinsam in Bonn.

Online-Diskussion zu den Chancen von Vielfalt im Unternehmen

Zum Abschluss des #DDT23 bei der DW fand nachmittags eine Online-Diskussion statt zum Thema „Erfolgreich zu mehr Diversität und Inklusion – auch in herausfordernden Zeiten”. Von Dr. Erkan Arikan, Director of DW-Turkish, moderiert, sprachen Zahra Nedjabat, Manuela Kasper-Claridge, Barbara Massing, Marina Caba Rall und als externer Gast Miriam Camara, Geschäftsführerin von Akoma Coaching & Consulting darüber, wo die Chancen von Vielfalt im Unternehmen liegen und warum der Diskurs auch für die Werte der DW unabdingbar ist.

Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge erklärte, inwiefern der CR-Council mit direktionsübergreifenden Diversity & Inclusion Multiplikator*innen zusammenarbeitet. Zudem wies sie darauf hin: ,,Diversity ist nicht immer sichtbar. Es gibt Menschen, die eine schwierige soziale Herkunft haben, aus bildungsfernen Familien kommen oder Menschen mit nicht-sichtbarer Behinderung. Auch wenn man ihnen das nicht anmerkt – sie sind divers.”

Zahra Nedjabat sprach in der anschließenden Fragerunde über die Fehlerkultur in Bezug auf Diversität und Inklusion. ,,Wenn wir über Diversity sprechen, gehen wir normalerweise etwas langsamer vor. Ein falsches Wort, ein falscher Satz und schon kommen eine ganze Reihe von Emotionen und Konflikten hoch." Trotz Bildung und Trainings in diesen Bereichen seien Fehler nur menschlich. Dies sollte man berücksichtigen, solange man aus ihnen lerne.