Presse

DG8-Gruppe: Weiterentwicklung und Einführung neuer redaktioneller Angebote in regionalen Sprachen

Die Intendanten der sogenannten DG8, einer Arbeitsgemeinschaft von acht internationalen öffentlich-rechtlichen Medien, hielten am 16. Dezember in Paris ihr jährliches Treffen in Form einer hybriden Konferenz ab.