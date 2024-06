Als Director Legal ist Holger zusammen mit seinem Team Ansprechpartner für alle Rechtsangelegenheiten der Deutschen Welle im In- und Ausland, unter anderem für nationales und internationales Vertragsrecht, Medienrecht, Urheber- und Lizenzrecht, Presse- und Persönlichkeitsrecht, Arbeits- und Sozialrecht, für Datenschutz und Marken- und Titelschutz. Mit seinem Team führt und begleitet er wichtige Vertragsverhandlungen, unterstützt beim Zusammenwirken der Organe der DW, entwickelt interne Richtlinien und Satzungen und arbeitet eng mit externen Rechtsanwaltskanzleien bei Gerichtsverfahren zusammen einschließlich der Gewährung von Rechtsschutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DW im In- und Ausland. Von besonderer Bedeutung ist auch die laufende rechtliche Beratung aller Programmbereiche bei der Konzeption und Produktion von Content.

Holger Postel begann seine Karriere im November 2004 bei der DW als Jurist im Justitiariat. Von 2012 bis 2020 leitete er den Bereich Lizenzen, ehe er im November für zwei Jahre in die Programmdirektion wechselte und dort die Hauptabteilung Design, Visual and Archives leitete. Holger Postel studierte bis 2000 Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn und Köln. Nach seinem Zweiten Juristischen Staatsexamen im Jahr 2003 absolvierte er seinen Master of Laws (LL.M.) in International and Comparative Law am Chicago-Kent College of Law, Chicago, U.S.A..