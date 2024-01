Ja okay, den Katzenbaby-Kalender für‘s neue Jahr gibt‘s schon daheim in der Küche. Aber was hängt im Büro oder zuhause überm Schreibtisch? Noch nichts? Dann ist es jetzt höchste Zeit, sich jetzt den brandneuen DW Diversity-Kalender 2024 zu sichern.

Der Kalender beinhaltet die wichtigsten Tage und Zeiträume der gesellschaftlichen und kulturellen Vielfalt. Ferien und Feiertage für die Elternschaft und alle Peers sind übersichtlich festgehalten. Dazu religiöse Festtage, wichtige jährliche Aktions- und Gedenktage, sowie spezielle DW-Anlässe.

Der Kalender steht als PDF-Download (am Ende des Artikels) und als ICS-Datei zur Integration in den Microsoft Outlook Kalender zur Verfügung. Und so integriert ihr den aktuellen Kalender ganz einfach in Outlook:

1. Outlook Web-Version öffnen

2. Auf Kalender-Symbol klicken

3. Kalender hinzufügen auswählen

4. Fenster öffnet sich, dann auf "aus dem Internet abonnieren" klicken

5. Kalender-Link einfügen

6. Kalendernamen "Diversity Kalender 2024" betiteln und speichern

7. Häkchen bei “geteilte Ansicht” entfernen, damit die beiden Kalender sich überlappen

8. Fertig