Dreimonatige Pilotphase: DW News startet Twitch-Kanal

"Und wir sind live!": Wenn Sie dienstags oder donnerstags um 18 Uhr Twitch einschalten, werden Sie wahrscheinlich hören, wie die Host Madelaine Pitt die Show – oder den Stream, wie er auf der beliebten Plattform genannt wird – beginnt. Twitch ist vor allem für Livestreams über Videospiele und Schach bekannt und weitet sein Angebot zunehmend auf Non-Gaming-Content aus. Der kürzlich gestartete Kanal DW News Hangout setzt auf eine Kombination aus Information und Unterhaltung.

Erfolgsrezept: Beteiligung der Community

Die rund zweistündigen Streams von DW News Hangout beleuchten die interessantesten und wichtigsten Nachrichten der Woche in einer Mischung aus Interviews, Videozitaten aus dem gesamten DW-Portfolio und interaktiven Elementen wie Quiz-Formaten.

Im Fokus der Streams steht der Live-Chat: Nutzende können im Chat auf die Hosts und Interviewpartner*innen reagieren und ihnen Fragen stellen, an interaktiven Spielen teilnehmen oder Themen vorschlagen, die sie am meisten interessieren.

Einzigartige Momente schaffen

Das Live-Format ermöglicht es auch, schnell auf die Bedürfnisse der Community zu reagieren. Beispielsweise wurde während eines Streams über die Situation in der Ukraine die Nachricht über das Ableben der britischen Queen bekannt. Der Interviewgast, ein britischer Experte für nukleare Sicherheit, wurde von der Community spontan darum gebeten, zur Nachricht Stellung zu nehmen – ein einzigartiger Moment für die Community.

Darüber hinaus bietet Twitch die Möglichkeit, gemeinsam mit der Community in Nachrichten einzutauchen. Das Team möchte so Vertrauen zu den Zuschauenden aufbauen und sie dort abholen, wo sie sich ohnehin aufhalten und ihnen so DW News auf Augenhöhe näherbringen.

Im Fokus: junges US-Publikum

Die Live-Sendung, in deren Mittelpunkt die britische Host Madelaine Pitt mit wechselnden Co-Moderatoren steht, richtet sich an ein junges Publikum in den USA zwischen 18 und 29 Jahren. Das Format wurde von einem interdisziplinären Team aus den DW-Bereichen DW News, Content Realization, Sales and Distribution, Audience Development und dem DW Lab entwickelt.

Die rund zweistündige Sendung wird derzeit dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr auf dem DW News Hangout Twitch-Kanal live gestreamt. Sie können sich über den Link einschalten oder ein Konto erstellen, um aktiv am Chat teilzunehmen.