DW eröffnet Büro in Jerusalem

Am Mittwoch, 12. Oktober, hat Intendant Peter Limbourg das DW-Büro in Jerusalem eröffnet. Auf der Reise nach Israel wurde Limbourg von Peter Clever, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DW, sowie von Verwaltungsratsmitglied Herzs Krymalowski und Sarah Hofmann, Leiterin des DW-Kompetenzteams Antisemitismus und Israel/Palästinensische Gebiete, begleitet.

Limbourg: "Die Inhalte aus der Region sollen dazu beitragen, noch stärker über Antisemitismus und jüdisches Leben aufzuklären. Der im Frühjahr 2022 vorgestellte Zehn-Punkte-Plan ist, soweit es geht, umgesetzt. Jetzt haben wir angefangen, ihn mit Leben zu füllen. Die Verstärkung des Büros in Israel wurde als einer der Punkte benannt, die wir ergreifen wollen, um in Zukunft auch bei diesem Thema ein Stück besser da zu stehen und auch Dinge anders zu machen als bisher."

Die Schaffung neuer Redaktionsstandorte in den Zielgebieten ist wichtiger Teil der Regionalisierung. Der Schritt sei schon länger geplant gewesen, im Zuge der Aufarbeitung von Antisemitismus-Fällen zugleich vorangetrieben worden, sagte Limbourg der Nachrichtenagentur dpa in Jerusalem.

Der Intendant bedankte sich bei Tania Krämer, die seit fast zehn Jahren aus Israel für die DW berichtet. "Tania hat oft das Unmögliche möglich gemacht, indem sie unsere verschiedenen Kanäle bedient hat. Ich bin sehr dankbar, jemanden mit ihrer Expertise in unserem Team zu haben. Wir begrüßen darüber hinaus Rebecca Ritters, die als zweite Korrespondentin in das neue Büro gekommen ist. Rebecca hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz als Reporterin und Moderatorin." Limbourg: "Wir werden sie im Nachrichtenstudio in Berlin vermissen, aber wir freuen uns sehr auf ihren Beitrag zur DW-Berichterstattung an ihrem neuen Arbeitsplatz."

Kleines Studio für Schalten

Von links nach rechts: Rebecca Ritters, Peter Limbourg, Tania Krämer.

Die DW wird durch die personelle Verstärkung und die Einrichtung einer modernen technischen Infrastruktur im DW-Büro Jerusalem besser in der Lage sein, Nachrichten, Analysen und Hintergründe aus Israel für ihre globale Zielgruppe zu liefern. Das Team von Herstellungs- und Anforderungsmanagement/Production and Requirements Management (HAM) hatte im neuen Büro im Herzen Jerusalems ein kleines Studio für Schalten eingerichtet.

Bei seinem Besuch beim DW Akademie-Partner Pyalara in der Stadt Jaba im Westjordanland wurde der Intendant von Jens-Uwe Rahe und Chantal Mairesse, begleitet.

Pyalara (Palestinian Youth Association for Leadership and Rights Activation) wurde 1999 als Nichtregierungs-Organisation gegründet und ist eine langjährige Partnerorganisation der DW Akademie. Der Arbeitsbereich umfasst Jugendförderung, Jugendpartizipation, Social Entrepreneurship, Media and Information Literacy (MIL). Ein besonderer Schwerpunkt sind die Integration von MIL ins palästinensische Schulcurriculum sowie MIL-Trainings für Schüler*innen und Studierende. Die Projekte erreichen jährlich rund 3.000 junge Palästinenser*innen. Neben dem Hauptsitz in Jaba unterhält Pyalara auch ein Büro in Gaza. Limbourg tauschte sich mit der Leiterin Hania Bitar über die Fortsetzung der Zusammenarbeit aus, die auch von Mittelgebern in Deutschland unterstützt wird.

Besuch auch in Yad Vashem

Die DW-Delegation konnte im Archiv Originalunterlagen sichten.

Der Dialog mit Partnern in der Region ist wichtiger Bestandteil des Maßnahmenplans der DW, mit dem eine weitere Gefährdung der Integrität der DW durch antisemitischen Kontext abgewendet werden soll.

Intendant Peter Limbourg hatte in Tel Aviv Gespräche mit dem deutschen Botschafter Steffen Seibert und Yair Zivan, diplomatischer Berater des israelischen Premierministers Lapid.

Beim Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem wurde die DW-Delegation durch die neuen Ausstellungsräume geführt und konnte anschließend im Archiv einige nicht ausgestellte Originalunterlagen sichten, welche die Ermordung und Vernichtung von Juden durch das nationalsozialistische Deutschland dokumentieren.