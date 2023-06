DW: Hohe Nutzungszahlen durch Berichterstattung über Wagner-Aufstand in Russland

Auf den (später abgebrochenen) Vormarsch der Wagner-Truppen auf Moskau am 24. Juni reagierte die DW im TV, auf Social Media und den Webseiten mit der Erweiterung von Sendeplätzen, mehreren Live-Segmenten und monothematischen Schwerpunkten. Die DW-Studios in Riga (ehemals Moskau), Brüssel und Washington, D.C. lieferten Einschätzungen von Expertinnen und Experten. Auch bot die DW vielfältige Hintergrundberichte rund um das Thema, an denen viele DW-Sprachredaktionen beteiligt waren. Sehr hohe Nutzungszahlen verzeichneten insbesondere DW Russisch, Englisch und Spanisch.

Nutzung von DW Russian

Die Nutzung des YouTube-Kanals DW Russian nahm insbesondere am Sonntag, den 25. Juni, zu: An diesem Tag generierten drei Live-Sendungen der Nachrichtensendung DW Novosti insgesamt mehr als 1,2 Millionen Aufrufe. In einem der Live-Segmente lieferte DW Russian mehr als viereinhalb Stunden lang durchgehend Informationen und Hintergründe zur Lage vor Ort.

Am Samstag, den 24. Juni verzeichnete der Facebook-Kanal DW Russian die höchste Nutzung seit Jahresbeginn (700 Prozent mehr Abrufe im Vergleich zum Tagesdurchschnitt 2023). Auch die Nutzung der Seite dw.com/Russian steig am Samstag deutlich an (54 Prozent mehr Visits im Vergleich zum Tagesdurchschnitt 2023).

DW-Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge: "Unsere schnelle Reaktion auf die Ereignisse in Russland am Wochenende und die dadurch deutlich gestiegenen Abrufzahlen zeigen uns: Die Nutzerinnen und Nutzer schätzen die DW auch in Breaking News-Situationen als glaubwürdige Quelle. Mit unserer vielfältigen Expertise und seriösen und gut aufbereiteten Hintergrundinformationen kommen wir unserem gesetzlichen Auftrag zuverlässig nach."

DW-Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge

Nutzung von DW News (Englisch) und DW Español

Die YouTube-Kanäle DW News und DW Español generierten am Samstag, den 24. Juni, durch Videos zum Thema Wagner-Gruppe jeweils die höchste Anzahl an Videoviews seit Jahresbeginn.

Am Samstag, den 24. Juni, erreichte DW News auf YouTube über 6 Millionen Views (+315 Prozent Views im Vergleich zum Tagesdurchschnitt 2023). Die drei Top-Videos berichteten über den Prigoschin-Aufstand und erzielten insgesamt 4,6 Mio. Views. Unter den Interviewgästen war auch der ehemalige russische Ministerpräsident Michail Kassjanow.

Ein ähnlicher Trend zeichnete sich bei DW Español auf YouTube ab: Am Samstag erreicht die Nutzung einen Höchstwert (+175 Prozent im Vergleich zum Tagesdurchschnitt 2023), Updates zum Thema führen die Top 8 Videos des Tages an.