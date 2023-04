DW Tamil startet Facebook-Account

Nach dem Start des YouTube-Kanals DW Tamil im Jahr 2021 ist dies der nächste Schritt, um die Zielgruppe in Tamil Nadu, Sri Lanka sowie die Diaspora in den USA, Großbritannien, Kanada, Europa, Malaysia, Singapur und dem Nahen Osten zu erreichen. Durch die Schaffung einer inklusiveren Community will die DW Tamil-Redaktion in einen intensiven und gleichberechtigten Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern treten, um die Themen zu diskutieren, die sie am meisten beschäftigen.

Debarati Guha, Director of Programs for Asia: "Es gibt mehr als 10 Millionen aktive Facebook-User in Tamil Nadu, wo das gesamte META-Universum wächst. Allerdings wird Facebook in Tamil Nadu vollständig von Männern dominiert, mit mindestens 70 Prozent männlichen Nutzern. Das gibt uns die Möglichkeit, uns auf der Plattform auf Frauen, Gender und soziale Themen zu konzentrieren – so können wir parallel zu unserem YouTube-Publikum neue Nutzer*innen gewinnen und erreichen."

Die Facebook-Seite DW Tamil wird sich auch auf Kernthemen wie Umwelt und Klimawandel, körperliche und mentale Gesundheit sowie Technologie konzentrieren.