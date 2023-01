DW und Blu Radio starten gemeinsamen Podcast gegen die Angst vor dem Scheitern

"Dime cómo lo lograste" zeigt auf, dass auch ungewöhnliche Wege zum Ziel führen können.

Uta Thofern, Director of Programs for Latin America, sieht in der Themensetzung ein großes Potenzial: "Die Frage 'Wie hast Du es (trotz Misserfolgen) geschafft?' trifft den Nerv einer jungen Generation, die auf der Suche nach Orientierung für die Zukunft ist."

Host ist der bekannte kolumbianische Moderator und Influencer Diego Sáenz. Jeden Monat spricht er im Podcast mit einer bekannten kolumbianischen Persönlichkeit über Momente von Scheitern oder Veränderung im Leben. Mit den persönlichen Einblicken in unterschiedliche Lebenswege möchte der Podcast junge Menschen ermutigen, Erfolg für sich neu zu definieren und ihren eigenen Weg zu gehen.

"Dime cómo lo lograste" ist eine Koproduktion von DW Lateinamerika mit Blu Radio, führender Radiosender in Kolumbien, und dessen neuer Podcastplattform BumBox. Der mit Unterstützung der Formatentwicklung der DW realisierte Podcast richtet sich an junge Menschen in Kolumbien im Alter von 16 bis 25 Jahren. Er wird als Video- sowie Audiopodcast produziert und in den Studios von Blu Radio in Bogotá aufgezeichnet.

Tato Cepeda, Podcastkoordinator BumBox von Caracol TV und Blu Radio: "Durch die Interviews mit potenziellen Hörerinnen und Hörern konnten wir deren Bedürfnisse ermitteln, die die Entwicklung dieses neuen Podcasts stark beeinflusst haben. Wir freuen uns sehr, den Podcast in Zusammenarbeit mit der DW und unserer neuen Podcastplattform, Bumbox, entwickelt und produziert zu haben."

Der Podcast ist ab 25. Januar bei allen gängigen Podcast-Anbietern, auf der kolumbianischen Podcastplattform BumBox und als Videoversion auf YouTube, Facebook und dw.com verfügbar. Er wird monatlich erscheinen. Für die erste Staffel sind zehn jeweils halbstündige Folgen geplant.