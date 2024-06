Ein Gewinn für alle: Das war der Diversity Tag 2024 in der DW

INFORMATION VON MENSCH ZU MENSCH

Ein bewussteres Wahrnehmen von Vielfalt in der DW – das hat sich der Fachbereich Diversity, Equity & Inclusion mit zahlreichen Schnittstellen im Haus zur Aufgabe gemacht, um, wie Zahra Nedjabat, Head of DEI betonte, ,,die Unterschiede willkommen zu heißen, um Stärke daraus zu ziehen”. An den Info-Ständen in Bonn und Berlin herrschte reger Betrieb. So waren u.a. Health and Social Affairs und Learning and Development mit Ständen zu psychologischen Beratungsangeboten und Informationen über unseren Kooperationspartner Employers for Equality (E4E) ebenso an der Gestaltung des Diversity Days beteiligt wie die Schwerbehindertenvertretung, Konfliktmanagement, Antidiscrimination Officer, das Multigeneration Project Team und das Pride Netzwerk.

Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge (mittig) mit dem DW DEI-Team

Echte Begegnungen, offene Gespräche von Mensch zu Mensch - so wurde die breite Palette der Diversity-Themen unmittelbar erfahrbar gemacht. Aber natürlich geht es auch digital. Der Diversity Day war auch Anlass genug, die komplett neu gestaltete Diversity-SharePoint Seite zu präsentieren. Frischer Look, fachliche Informationen, einfach und verständlich. Und wer lieber einen Film guckt, kein Problem: Im ebenfalls neu produzierten Video können sich alle Mitarbeitende mit nur einem Klick informieren. Flankierend veröffentlichte auch die Unternehmens-Kommunikation Grußbotschaften der DW Diversity Ambassadors.

SCHWERPUNKT INKLUSION UND TEILHABE

Denn genau darum geht es. Verstehen, warum Diversity wichtig ist und uns alle betrifft. Der diesjährige Tag stand in den #ARD-Rundfunkanstalten und bei der DW unter dem Zeichen von #Inlusion und #Teilhabe. Dazu gab es zwei spannende Informationsveranstaltungen. Zunächst das ARD Diversityboard Panel zu Inklusion am Arbeitsplatz mit dem Titel „Wer behindert hier wen?“. Die DW berichtete in der anschließenden Best-Practice Session über das Modellprojekt Innoklusio, die bereits im Funkhaus Berlin und im Dezember auch am Standort Bonn Station machen wird.

Die SBV der DW hat Rollstühle zur Verfügung gestellt, um diese Erfahrung nahbarer zu machen

Am Nachmittag lud DW Minds zu der Veranstaltung „Schluss mit dem Versteckspiel - Bewusster umgehen mit unsichtbaren Behinderungen" ein. Moderiert wurde die Session von Zahra Nedjabat, Head of Diversity Equity & Inclusion der DW. Geladen waren Jessie Wingard und Tareq Naschar, zwei Kolleg*innen für die festen und freien Mitarbeiter*innen in DW, Felix Steiner als die Vertretung der Menschen mit Behinderung und DW Verwaltungsdirektorin Barbara Massing. „Es geht vor allem um die Schaffung eines Möglichkeitsraums“, betonte Barbara Massing. Menschen mit unsichtbaren Behinderungen sollen nicht zu einem „Outing“ genötigt werden. Oder wie Tareq Naschar von People ergänzte: „Wir möchten gerne ermutigen. Es wird nichts Schlimmes passieren. Es ist eine diverse Bereicherung, statt eine Belastung.“

GAUMENFREUDEN UND SCHNITZELJAGD

Was haben Äthiopien und Ungarn gemeinsam? Ganz einfach: Beide Länder wurden von den DW-Kantinen kulinarisch eingebunden. Und nicht nur die. Unter dem Motto „Bock auf Diversity“ gab es eine ganze Woche lang feinste Speisen aus der ganzen Welt. Das Doro Wot, ein äthiopisches Hähnchengericht, beflügelte die Bonner Gaumen, das herzhafte ungarische Gulasch brannte mild in den Berliner Kehlen. Auch virtuell geht es über den DD hinaus lecker weiter, nämlich mit dem DW-internen Format: ,,Foodi(e)versity”. Freste Shir, vom DEI-Fachbereich wird monatlich Lieblingsrezepte und die dazugehörigen Geschichten verschiedenster DW-Mitarbeitenden veröffentlichen.

Appetit auf ein leckeres Essen konnte man in Bonn nach einer generationenübergreifenden Schnitzeljagd auf jeden Fall bekommen. Buntgemischte Teams aus jungen und älteren Mitarbeitenden schwärmten durch die langen Flure auf einer gemeinsamen Rätseltour und lernten sich so kennen.

Wer viel unternimmt und spricht, wird irgendwann durstig. So wurde der lange Tag mit einen Diversity Day Get-together in Bonn und Berlin beendet und begossen. Garantiert mit „diversen“ Getränken!