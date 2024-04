Was kann ich tun, wenn ich Probleme habe, Deutsche Welle Programme über meinen Fernsehanbieter zu empfangen?

Wenn Sie DW Programme über einen unserer Partner empfangen und Empfangsprobleme haben, wenden Sie sich bitte zuerst an den Kundenservice Ihres Kabelbetreibers oder Satellitenanbieters und weisen Sie ihn auf das Problem hin. Meist liegen örtliche technische Probleme beim Anbieter vor, die von der Deutschen Welle selbst nicht gelöst werden können.

Wenn Sie uns anschließend kontaktieren, teilen Sie uns bitte folgende Informationen mit:

Über welchen Anbieter empfangen Sie das Programm?

In welchem Ort und Land empfangen Sie das Programm?

Seit wann bestehen die Störungen?

Was hat der Kundenservice Ihres Anbieters bezüglich der Störungen mitgeteilt?

Welche Sprachversion des Programms empfangen Sie?

Die Programmvorschau im TV stimmt nicht. An wen wende ich mich?

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, je nachdem, wie Sie die Deutsche Welle Programme empfangen.

Kurzfristige Änderungen können nicht berücksichtigt werden.

Für länger anhaltende Probleme beachten Sie bitte:

Wenn Sie DW Programme über eine lokale Partnerstation empfangen, kontaktieren Sie bitte zuerst den Kundenservice Ihres Anbieters. Die Zuständigkeit für die korrekte Umsetzung der Programmvorschauen obliegt in diesem Fall den Partnerstationen und deren Servicedienstleistern. Die Deutsche Welle kann die angezeigte Programmvorschau daher nicht ändern. Gerne können Sie uns die Rückmeldung Ihres Anbieters an die unten stehende E-Mail-Adresse zuschicken.

Wenn Sie DW Programme direkt über einen Satelliten empfangen, schicken Sie uns bitte konkrete Beispiele (Sendungsdatum, Uhrzeit, Name der angezeigten Sendung und der tatsächlich ausgestrahlten Sendung) sowie den Namen des Satelliten und die Information, welche Sendesprache Sie nutzen, an die unten stehende E-Mail-Adresse.

Ich habe Probleme mit der Smart-TV-App. Was soll ich tun?

Bei Anregungen oder Kritik zur App, schreiben Sie uns eine E-Mail an info@dw.com. Damit wir Ihnen eine schnelle und präzise Antwort geben können, geben Sie uns bitte folgende Informationen:



1. Welches Gerät nutzen Sie?

2. Welches Betriebssystem und welche Betriebssystemversion sind darauf installiert?

3. Welche Version der DW App nutzen Sie?

4. Welche Sprache haben Sie eingestellt und in welchem Land befinden Sie sich?

5. Beziehen Sie sich auf das Video-Angebot oder den Livestream (welche Sprachversion)?

6. Beschreiben Sie bitte kurz die Situation, in der der Fehler auftrat, und schicken Sie einen

Screenshot der Fehlermeldung oder der angezeigten Darstellung mit.

Warum wird die Übertragung des TV Livestreams bei bestimmten Sendungen geblockt?

Diese Unterbrechungen haben urheberrechtliche Gründe.

Manche Inhalte müssen für die Ausstrahlung im Internet geblockt werden, da hierfür keine Verwendungsrechte vorliegen.

Die Deutsche Welle ist zum Beispiel nicht berechtigt, Beiträge über die Fußballbundesliga über den Livestream zu zeigen.

Das TV Bild wird nicht richtig wiedergegeben. Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?

Wird das Bild gestaucht, gestreckt oder an den Rändern beschnitten dargestellt, stimmen meistens das Bildschirmformat und das Sendungsformat nicht überein.

Wenn Sie das DW Programm über einen Kabelanbieter empfangen und das Bild verzerrt wiedergegeben wird, muss der Kabelnetzbetreiber die Signalweitergabe prüfen. Wenden Sie sich deshalb bitte an Ihren Kabelanbieter und prüfen Sie die Bildeinstellungen an Ihrer Set-Top-Box.

Ihre Frage ist hiermit noch nicht beantwortet? Kontaktieren Sie uns.