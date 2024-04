Fragen zu den DW Radioangeboten

In welchen Sprachen und Regionen sendet die Deutsche Welle ihre Radioprogramme?

Wir strahlen Programme speziell für die Region Afrika aus.

Zu hören sind Sendungen in Amharisch, Hausa, Kisuaheli sowie Englisch, Portugiesisch und Französisch für Afrika, sowie in Arabisch und Griechisch.

Die Ausstrahlung erfolgt für Amharisch und Arabisch auch über Kurzwelle sowie auch für die anderen Sprachen über Onlinestream oder Satellit sowie über Partnerstationen vor Ort.

Wo finde ich die Frequenzübersichten für die DW Radioprogramme?

Alle Informationen zum Empfang der DW Radioprogramme finden Sie hier in unserer Übersicht .

Information zur Einstellung des deutschsprachigen Hörfunkprogramms

Ein lineares Hörfunkprogramm in deutscher Sprache bietet die DW seit Herbst 2011 nicht mehr an.

Um unserem Auftrag, die Verbreitung der deutschen Sprache zu fördern, auch künftig gerecht zu werden, setzen wir insbesondere auf interaktive Deutschkurse. Wer bei der Deutschen Welle die deutsche Sprache erlernt, erfährt zugleich viel über Kultur und Gesellschaft in Deutschland – und über die Menschen, die hier leben.

Warum gibt die DW ihre Programmzeiten in UTC an?

Da die DW als internationaler Sender mit ihren Programmen in vielen Zeitzonen dieser Welt vertreten ist, können exakte Aussagen zur Sende- und Empfangszeit nur mithilfe dieses Standards getroffen werden.

Wie die meisten internationalen Stationen, die Radio- oder Fernsehprogramme für das Ausland ausstrahlen, gibt die Deutsche Welle die Sendezeiten in UTC (auch GMT oder Weltzeit genannt) an. UTC (Universal Time Coordinated), GMT (Greenwich Mean Time) und Weltzeit bezeichnen dasselbe, nämlich eine weltweit benutzte Standardzeit, an der sich alle orientieren.

Unter dem unten angegebenen Link finden Sie Informationen zu den Zeitzonen der Welt und eine Weltzeittabelle, der Sie entnehmen können, wie viel Zeit Sie von UTC/GMT/Weltzeit addieren oder subtrahieren müssen, um zu wissen, um wie viel Uhr Ortszeit Sie uns empfangen können.

