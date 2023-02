Friedlicher Dialog in Westafrika - Côte d'Ivoire zeigt, dass es geht

Das dreijährige Projekt„Esprit Jeunes, Esprit de Paix“ (2020-23) wurde kofinanziert von der Europäischen Union und unterstützt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Ziel war es, die Stimme der Jugend in Côte d'Ivoire zu stärken, Demokratie zu fördern und Frieden im Land zu sichern.

Radiosendungen, öffentliche Debatten, Aufklärungskampagnen - drei Jahre lang haben die Mitarbeitenden der zur Stiftung Dr. Peter Graze gehörenden Journalistenschule Studio Mozaik junge Menschen dabei unterstützt, Formate des friedlichen Dialogs zu entwickeln und zu produzieren. Begleitet und beraten wurden sie dabei von der DW Akademie.

Proteste nach den Präsidentschaftswahlen im Dezember 2010

Ein friedlicher Dialog ist in Côte d'Ivoire keineswegs selbstverständlich. Der Bürgerkrieg nach den Wahlen von 2010/2011 wirkt immer noch nach. Viele Themen sind entweder tabuisiert oder können nur mit hoher Sensibilität angesprochen werden. Wenn Konflikte in Gewalt umschlagen, sind zumeist junge Menschen an vorderster Front beteiligt. 77 Prozent der Bevölkerung sind unter 30 Jahre alt. Doch diese Mehrheit findet in Politik und Gesellschaft kaum Gehör.

Deshalb war es das Ziel des Projekts „Esprit Jeunes, Esprit de Paix“, junge Menschen in die Lage zu versetzen, sich konstruktiv in den Dialog über die Zukunft der Gesellschaft einzubringen und so aktiv die Politik des Landes mitzugestalten. Schließlich ist es die Jugend von heute, die die Zukunft in Côte d'Ivoire in der Hand hat. Um diese Rolle wahrnehmen zu können, muss sie sich schon heute Gehör verschaffen. Zentrales Mittel hierzu sind die Medien.

Das Projekt hat die aktive Beteiligung der Jugend in den Medien und am gesellschaftlichen Diskurs gestärkt; es förderte den friedlichen Meinungsaustausch.

„Unser Ziel war es insbesondere, dass Jugendmedien von der Jugend selbst produziert werden, dass sie sich an junge Menschen im Land richten und ihnen so ermöglichen, die eigene Zukunft mitzugestalten“, so Souleymane Oulai, Projektleiter und Direktor der Stiftung Fondation Dr. Peter Graze und von Studio Mozaik.

Das Projekt startete 2020 kurz vor den letzten Präsidentschaftswahlen: Eine Woche lang reiste Studio Mozaik durch mehrere Städte des Landes und schuf Räume für den Dialog. Sie ermöglichten den Jugendlichen, ihre Meinung zu äußern. Für viele von ihnen war eines besonders wichtig: demokratische, inklusive, transparente und friedliche Wahlen.

Francesca Di Mauro

„Die Idee war, die verschiedenen Akteure miteinander in Verbindung zu bringen; ein Band zwischen den Behörden und gesellschaftlichen Gruppen zu knüpfen, um das Vertrauen in den Staat zu stärken. Wenn man einen offenen Dialograum schafft, entsteht Vertrauen und das sorgt für ein friedliches gesellschaftliches Klima“, sagt Francesca Di Mauro, EU-Botschafterin in Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire ist seit 2020 weit vorangekommen. Doch Wahlkämpfe sind immer noch eine Zeit der Unruhe, ein Resonanzboden für Hassrede und Desinformation. „Esprit Jeunes, Esprit de Paix“ hat sich diesen Fehlentwicklungen entgegengestemmt: Seit Projektbeginn hat es insgesamt 22 Dialogveranstaltungen organisiert und 84 Journalistinnen und Journalisten ausgebildet. Diese haben gemeinsam mit einem Netzwerk von mehr als zwanzig Radiopartnern im ganzen Land 500 Stunden Radiosendungen produziert und ausgestrahlt.

„All das fand zum größten Teil unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie statt. Dass das Projekt 'Esprit Jeunes, Esprit de Paix' trotzdem so erfolgreich durchgeführt werden konnte, ist der Kreativität und dem großen Engagement aller Beteiligten zu verdanken“, so Julia Elvers-Guyot, Bereichsleiterin West- und Zentralafrika der DW Akademie.

DW Akademie: Meinungsfreiheit und Medienentwicklung

Die DW Akademie ist das Zentrum der Deutschen Welle für internationale Medienentwicklung, journalistische Aus- und Fortbildung und Wissensvermittlung. Mit ihren Projekten stärkt sie das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und ungehinderten Zugang zu Informationen. Die DW Akademie befähigt Menschen weltweit, auf Basis verlässlicher Fakten und eines konstruktiven Dialogs freie Entscheidungen zu treffen.

Die DW Akademie ist strategischer Partner des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie ist auch mit Mitteln des Auswärtigen Amts sowie der Europäischen Union aktiv – insgesamt in über 70 Entwicklungs- und Schwellenländern.