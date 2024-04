Empfang über Lokale Partnerstationen

Darüber hinaus kann es weitere Stationen geben, die Programme der Deutschen Welle übernehmen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider, ob DW Programme angeboten werden.

Grenada

Spanischer Kanal DW Español

DIRECTV Grenada

Guatemala

Spanischer Kanal DW Español

Cablecolor

Claro

Corporación Estabia

MITV

Panadish

Tigo

Guyana

Keine aktiven Partnerstationen.

Honduras

Spanischer Kanal DW Español

Cable Satélite

Cablecolor

Mayavisión

Tigo

Jamaica

Englischer Kanal DW English

Television Jamaica Ltd.: selected DW English programs

Kanada

Englischer Kanal DW English

Bragg Communications Inc./ Eastlink

Exeulink Telecom Inc., ON

Hay Communications, ON

HuronTel Telecommunications, ON

Mitchell Seaforth Cable TV, ON

Mornington Communications, ON

North Frontenac Telephone Corp. Ltd.

NRTC Communications

Quadro Communications Coop Ltd., ON

Rogers

Tuckersmith Communications Coop. Ltd., ON

WTC Communications

Kolumbien

Spanischer Kanal DW Español

Cable Mío - Tevecom

Cablemás

Claro

Conexión Digital Express

Directv

Emcali

ETB

HV Televisión

Legón Telecomunicaciones

Sistemas Palacios

Tigo Une

Kuba

Keine aktiven Partnerstationen.

Informationen zum Direktempfang über Satellit:

Die allgemeine und lokale Verfügbarkeit kann sich je nach Region und Sprache in Amerika und in der Karibik unterscheiden. Bitte schreiben Sie daher eine E-Mail an info@dw.com und nennen die gewünschte Programmsprache und das Land.

Informationen zum Empfang der Livestreams und des Video on Demand Angebotes.