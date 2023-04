HER – Women in Asia startet Staffel 3

HER porträtiert Frauen aus allen Bereichen der asiatischen Gesellschaft und knüpft damit an die ersten beiden Staffeln an. In jeder Folge teilen drei Protagonistinnen ihre Erfahrungen und Perspektiven, wie etwa die Ärztin Debryna Dewi Lumanauw, die Menschen in abgelegenen indonesischen Dörfern ärztlich versorgt, oder die indische Klimaaktivistin Varsha Raikwar, die Menschen in Indien mit ihrer Radiosendung motivieren möchte, sich für das Klima zu engagieren.

"Ich freue mich, dass HER Frauen in Asien porträtiert, die über Probleme sprechen, mit denen sie konfrontiert sind, aber auch über Lösungen. Alle 18 Protagonistinnen in dieser neuen Serie sind wirklich inspirierend", so DW-Chefredakteurin und HER Executive Producer Manuela Kasper-Claridge. "Wir lernen Wissenschaftlerinnen kennen, die an der Spitze ihres Fachs stehen, Politikerinnen, die sich für sichere Wahllokale für Frauen einsetzen oder die Tochter eines Busfahrers, die anderen hilft, die Ketten der Armut zu durchbrechen."

Das multimediale Format ist in sieben Sprachen abrufbar: Englisch, Hindi, Mandarin, Indonesisch, Urdu, Tamil und Bengali. Die Protagonistinnen kommen aus Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, den Philippinen, Taiwan und Thailand.

Die Koproduktion der DW mit mehreren asiatischen Partnern, darunter PIK Film in Malaysia, Indonesien, Thailand und den Philippinen, Scroll Media in Indien und Filmemacher Omer Nafees in Pakistan, ist auf 25 Partnerplattformen in Asien verfügbar, darunter Starzplay. Das Projekt ist seit seinem Start organisch gewachsen. Staffel 1 und 2 erreichten seit Start der Serie im Mai 2021 bis einschließlich Dezember 2022 insgesamt 44,6 Millionen Abrufe über alle OTT-Plattformen und somit durchschnittlich 2,2 Millionen Views monatlich.

DW-Redakteurin Bettina Thoma-Schade und DW-Redakteur Michael Wetzel haben HER produziert. "Uns fasziniert immer wieder, mit welcher Offenheit die Frauen ihre Geschichten erzählen. Ihre starken und mutigen Aussagen hinterlassen einen bleibenden Eindruck", so Thoma-Schade.

Mehr Informationen zur neuen Staffel finden Sie hier.