Herbsttreffen der Medienfrauen 2024

Women united in a changing world

Unsere Lebensentwürfe, Berufswege und Karrierepläne werden immer individueller, aber als Frauen bei den Öffentlich-Rechtlichen haben wir auch vieles gemeinsam: Die Umbrüche in der Medienbranche betreffen uns alle, die gesellschaftlichen und politischen Einschnitte sowieso. Und ob KI, Fake News, Klimawandel oder gewalttätige Konflikte – die Genderfrage macht (fast) immer einen Unterschied, wenn es um die Folgen geht. Wie können wir uns in diesen Zeiten also gegenseitig unterstützen?

Das Herbsttreffen hat dafür kein Patentrezept, aber viele anregende Ideen. Euch erwarten ehrliche Debatten, praxisnahe Workshops, frischer Input, überraschende Thesen, neue Perspektiven und sicher auch ein paar unbequeme Wahrheiten.

Wichtig ist uns: An allen drei Tagen soll dabei viel Raum bleiben für Austausch und gute Gespräche.

Lasst Euch inspirieren und Mut machen, vernetzt Euch bei uns, schmiedet neue Allianzen, teilt Eure Erfahrungen - WOMEN UNITED IN A CHANGING WORLD!

Programmübersicht

zum diesjährigen Herbsttreffen der Medienfrauen vom 08. - 10. November, ausgerichtet von Deutscher Welle, Deutschlandradio und Phoenix.

Freitag, 08.11.2024

Akkreditierung

Ankommen im Bonner Funkhaus (Kurt-Schumacher-Straße 3, 53113 Bonn)

Optionales Kulturangebot und Führungen durch die Funkhäuser Deutsche Welle oder Deutschlandradio Köln

Mittagsimbiss im Bonner Funkhaus

Auftakt

Forum der Bundeskunsthalle (Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn)

Eröffnung durch die Intendanten Peter Limbourg, Deutsche Welle, Stefan Raue, Deutschlandradio und Vertretung der Programmgeschäftsführung Phoenix

Begrüßung durch die Gleichstellungsbeauftragten Susan Bonney-Cox, Deutsche Welle und Antje Kosubek, Deutschlandradio

Keyspeech und anschließende Paneldiskussion

Das Thema wird am 25.07.2024 auf dieser Seite veröffentlicht.

Abendveranstaltung

Empfang im Rathaus der Stadt Bonn (Markt 2, 53111 Bonn)

Katja Dörner, Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn lädt ein zu einem Get Together (Anmeldung erforderlich)

Samstag, 09.11.2024

Workshops, Netzwerken, Party

Teilnehmer*innen können jeweils vormittags und nachmittags einen Workshop besuchen oder/ und die Gelegenheit zum Netzwerken nutzen.

Alle Workshops werden am 25.07. auf dieser Seite veröffentlicht

Sonntag, 10.11.2024

Abschlussveranstaltung und Staffelübergabe

Impulsvortrag und anschließende Paneldiskussion

Thema wird am 25.07.2024 auf dieser Seite veröffentlicht.

Nachhaltigkeit der Resolutionen vergangener Herbsttreffen: Evaluierung, Ergebnisse und weiteres Vorgehen: MDR Gleichstellungsbeauftragte Claudia Barnhofer-Schuppe und Olaf Heilemann, stellv. Gleichstellungsbeauftragter

Staffelübergabe für das Herbsttreffen der Medienfrauen 2025

Infos zur Anmeldung

25. Juli: Veröffentlichung der Workshops, so dass vor der Anmeldung Gelegenheit zum Stöbern ist

1. August: Anmeldung und Auswahl der Workshops