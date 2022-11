"Hidden Stars 2022": medium magazin zeichnet DW-Journalistin Helena Kaschel aus

Das Format Hidden Stars funktioniert ausschließlich über kollegiale Wertschätzung. Kolleg*innen können Nominierungen einreichen und dabei aus 20 vom Magazin vorgegebenen journalistischen Fähigkeiten die fünf Top-Skills ihrer Favorit*innen auswählen.

Vielfältiges Lob aus dem Team

Multimedia-Journalistin Helena Kaschel begann 2015 ihr DW-Volontariat und gestaltet aktuell den Instagram-Account DW Stories. Ihren Kolleg*innen zufolge ist sie eine tolle Teamarbeiterin und Motivatorin. Das Team beschreibt sie als Social-Media-Profi mit viel Gespür für Themen und Storys, Sprachgefühl und als Redigier-Meisterin sowie analytische Kraft. Ihre besondere Kompetenz seien gesellschaftspolitische Themen für die Generation Z. Das Team schätzt Kaschel, weil sie "nie aufgibt, Ideen hochhält und ein gutes Gespür dafür hat, wie man einen Account weiterentwickelt".

DW Stories zeigt persönliche Geschichten

Der Instagram-Account von DW Stories wurde Anfang 2021 von Kaschel und ihrem Team in der Abteilung Analysis & Reports eröffnet und kontinuierlich ausgebaut. DW Stories erzählt persönliche Geschichten von Menschen aus aller Welt. Das Team setzt dabei auf Kurzvideos für eine junge Zielgruppe in Indien, Pakistan und in den USA.