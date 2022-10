International Eyes and Ears Awards 2022: Preise für DW-Produktionen

Die Eyes & Ears Awards zeichnen besonders kreative, innovative und effektive Design-, Promotion- und Markenkommunikationsmaßnahmen für audiovisuelle Medien aus.

Die Abteilung Program Promotion and Broadcast Management wurde zweimal mit Gold ausgezeichnet, jeweils beteiligt waren auch Marketing und Design: Die Paid Ad Kampagne für den DW Documentary Channel, die vor allem Nutzerinnen für die DW interessieren soll, erhielt einmal Gold, ein zweites Mal Gold ging an die Kampagne zur Bundestagswahl 2021 in der Kategorie "Best Program Campaign News".

Head of Program Promotion and Broadcast Stephan Riebel: "Nach 16 Jahren ging 2021 die Ära Angela Merkel zu Ende. In einer facettenreichen Kampagne bot die DW einen Überblick über die im September 2021 bevorstehende Bundestagswahl – und richtete sich mit der Trailerkampagne an Nutzende in der ganzen Welt. Wie sprechen wir ein nicht-deutsches Publikum zu einem spezifisch deutschen Thema an? Was ist für diese Menschen wichtig? Welche Themen gehen auch sie an? Was ändert die Bundestagswahl für sie? Diese Fragen und die Wichtigkeit der Bundestagswahl für die Menschen weltweit haben wir mit der zentralen Frage What's it to me? unterstrichen."

Zweimal Silber für Design, Marketing und Promotion

Design, Marketing und Promotion erhielten gemeinsam zweimal Silber: noch einmal für die Bundestagswahlkampage (diesmal in der Kategorie "Best Crossmedia Promotion of Election Coverage") und für den Spot zum Tag der Pressefreiheit.

Eine weitere silberne Auszeichnung gab es für die Promo zur DW-Serie Art.See.Asia.

​​​​​​​Zusätzlich bekam die Abteilung Design noch einen weiteren Preis. In der Kategorie "Best Crossmedia Promotion of Election Coverage" gab es für die Gestaltung von Seitenwechsel Bronze.

Alle Preisträger und weitere Informationen finden Sie hier.