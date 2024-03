IT bei der DW

Du bist Softwareentwickler*in und arbeitest gern in agilen Scrum-Teams? Du interessierst dich für künstliche Intelligenz im Alltagseinsatz? Du kümmerst dich liebevoll um Server, Netzwerke oder Notebooks? Die Sicherheit der IT-Infrastruktur liegt dir am Herzen? Bist du gern Admin und Produktmanager*in für große Softwaresysteme? Oder organisierst du lieber als Projektmanager*in die Einführung neuer Technologien? (Fast) egal, wo dein Spezialgebiet liegt oder wohin du dich beruflich als IT-Spezialist*in entwickeln möchtest, in der IT der DW warten vielfältige Aufgaben auf Dich!

Medienproduktion und -distribution

Wir kümmern uns um die Studio- und Broadcasttechnik der weltweiten Standorte der DW, die Redaktions- und Produktionssysteme sowie die technische Distribution der Inhalte an unsere Zielgruppen überall auf der Welt.

Digitale Plattformen

Wir konzipieren, entwickeln und verbessern unsere digitalen Plattformen wie dw.com, die mobilen Apps und Smart TV-Apps und stellen unseren Redaktionen die dafür notwendigen Systeme und Tools bereit.

IT-Infrastruktur und Enterprise-Systeme

Wir stellen mehrere Tausend digitale Arbeitsplätze an allen Standorten der DW zur Verfügung und planen und betreiben die dafür notwendige technische Infrastruktur wie Netzwerk, Rechenzentren und Cloud-Kapazitäten. Wir kümmern uns um alle Anwendungen, die am digitalen Arbeitsplatz zur Zusammenarbeit und für betriebswirtschaftliche Funktionen gebraucht werden. Unsere Expert*innen im Bereich der Cybersecurity sorgen für einen sicheren Betrieb aller Systeme.

„Die Digitalisierung – von der Adaption des Internets in den letzten 30 Jahren bis zur „künstlichen Intelligenz“ heute – ändert die Medienproduktion und Mediennutzung grundlegend. Das bedeutet natürlich auch einen grundlegenden Wandel für die dafür notwendige Technologie. Wir suchen Menschen, die diesen Wandel mit uns aktiv gestalten und steuern wollen, die Spaß an Neuem haben, ihre Expertise kreativ einbringen und gut und gerne mit anderen zusammenarbeiten.“ – Richard Majer, Director IT and Media Systems

Interesse?

Wir bieten dir ein einzigartiges Arbeitsumfeld – mit Kolleginnen und Kollegen aus über 90 Nationen, agilen Arbeitsprozessen, digital Leadership, Raum für Eigeninitiative und familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, beispielsweise durch Home-Office-Vereinbarungen und Teilzeitbeschäftigungen.

Schau doch mal in unsere Stellenanzeigen und bewirb dich. Oder schick uns eine E-Mail an XXX - wir freuen uns darauf!