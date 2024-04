Empfang über Lokale Partnerstationen

Darüber hinaus kann es weitere Stationen geben, die Programme der Deutschen Welle übernehmen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider, ob DW Programme angeboten werden.

Mexiko

Spanischer Kanal DW Español

IZZI

Megacable Comunicaciones

Total Play Telecomunicaciones

Nicaragua

Spanischer Kanal DW Español

Bluefields Teevicable

Cable Rama

Claro

IBW

Puerto Visión

Tigo

Niederländische Antillen

Englischer Kanal DW English

Telem Group of Companies /

St. Maarten Telecommunication Operating Company N.V.

Spanischer Kanal DW Español

DIRECTV Curaçao

Panama

Spanischer Kanal DW Español

Cable & Wireless

Metrocom

Tigo

Paraguay

Spanischer Kanal DW Español

Interactiva

Sur Multimedia

Peru

Spanischer Kanal DW Español

CATV Systems

Claro Peru

DIRECTV Peru

