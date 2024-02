Mail for Minds - Ein Update von Peter Limbourg Februar 2024

Die Nachricht des Todes von Alexej Nawalny überschattete den Start der Münchner Sicherheitskonferenz 2024 (MSC). Für die Menschen, die sich in Russland für Freiheit und Demokratie einsetzen, ist das ein erneuter Rückschlag. Umso wichtiger ist es, dass die DW alle Anstrengungen unternimmt, unabhängige Informationen nach Russland zu bringen. Die DW war in München als offizieller internationaler Medienpartner vor Ort, um über die Gespräche aus deutscher und europäischer Perspektive zu berichten und die geopolitischen Entwicklungen für unsere Nutzenden einzuordnen. Wir führten insgesamt über 50 Interviews mit Staatspräsidenten und -ministern, Abgeordneten und Expertinnen und Experten in unseren Programmsprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Spanisch, Russisch, Rumänisch, Polnisch, Hindi und Farsi. Erfolgreiche DW-Formate, darunter Conflict Zone Specials, begleiteten die Konferenz in München mit Hintergrundberichten und Live-Diskussionen.

MSC Townhall: DW Conflict Zone Live-Debatte zur Zukunft israelisch-palästinensischer Beziehungen.

Mapped out: Das neue DW-Format, das im Rahmen der MSC vorgestellt wurde, erklärt Nutzenden anhand von Karten, wie Konflikte sich entwickelt haben.

Finanzminister Christian Lindner: "Ich hoffe, Alexej Navalny und sein Opfer geben denjenigen Kraft, die in Russland für eine andere Zukunft kämpfen."

DW Russisch erreicht Nutzende innerhalb und außerhalb Russlands und bietet Analysen, exklusive Interviews und Live-Updates zu den Entwicklungen in Russland nach Nawalnys Tod.

Ein Blick auf die wichtigsten Wahlen

2024 ist Superwahljahr: In mehr als 64 Ländern wird gewählt – das Potenzial für Desinformation rund um Wahlen wird selbst starke Demokratien auf die Probe stellen. Hier ist die DW mit unabhängigem Journalismus und regionaler Expertise gefragt. In unseren Analysen lassen wir viele verschiedene Stimmen zu Wort kommen und ermöglichen so unseren Nutzenden, sich ein umfassendes Bild von der Welt zu machen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Indien als größte Demokratie der Welt bereitet sich auf Parlamentswahlen vor. Einen Einblick in die politische Landschaft bietet eine Reportage der DW.

Die DW-Berichterstattung über die Wahlen in Taiwan im Januar und das Exklusivinterview mit dem ehemaligen Präsidenten Ma Ying-jeou lösten in der taiwanesischen Öffentlichkeit eine intensive Debatte aus und wurden von lokalen sowie internationalen Medien gleichermaßen aufgegriffen: BBC Chinese, RFA Chinese und VOA Chinese.

DW ist Top-Nachrichtenanbieterin auf YouTube

Ein wichtiger Meilenstein: Mit über 5 Millionen Abonnenten erreicht die DW auf YouTube mehr als alle anderen deutschen Nachrichtenorganisationen. Zum Vergleich: ARD-Tagesschau 1,48 Mio; ZDF Heute 1,13 Mio; Spiegel 1,8 Mio und Welt 1,78 Mio. Auch unter den englischsprachigen Sendern aus der EU France 24 (2,9 Mio) und Euronews (2,32 Mio) ist die DW führend. Bei aller Kritik, die es an den großen Plattformen gibt – ohne YouTube wäre es für internationale Medien wie die DW deutlich schwieriger, Menschen in Ländern mit Zensur und Internetblockaden zu erreichen.

Moodring: Die Sendung, in der sich Gäste gegenüberstehen und unerwartete Gemeinsamkeiten finden, wurde in allen Sprachen rund eine Million Mal angesehen.

DW fördert Diversität, Gleichstellung und Inklusion

Die DW sendet in 32 Sprachen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus über 100 Ländern. Diversität ist für uns essenziell! Als Organisation haben wir große Fortschritte als LGBTQI+-freundliche Arbeitsstätte gemacht. Die DW erreichte als erste öffentlich-rechtliche Organisation die höchste Punktzahl im PRIDE-Index der Uhlala Group für LGBTQI+-Gleichstellung am Arbeitsplatz. Im Jahr 2022 wurde die DW bereits mit dem Berliner Inklusionspreis für ihre "Inklusive Berufsausbildung" geehrt. In diesem Jahr wurde die DW für ihr ENTR-Talkformat Moodring mit dem Anthem Award in Silber für Diversität, Gleichstellung und Inklusion prämiert.

Und last but not least, denn ohne die weibliche Perspektive ist das Bild nicht vollständig: Bei der DW machen Frauen inzwischen 55 Prozent der Führungskräfte aus. Wir schaffen das übrigens ohne feste Quoten, sondern weil wir es gemeinsam wollen.

DW Akademie veranstaltet Workshop für sudanesische Journalistinnen

Der Workshop "Women's Perspective" in Kenia vermittelte sudanesischen Journalistinnen, die über den Bürgerkrieg im Sudan berichten, wichtige Fähigkeiten für eine sichere und effektive Berichterstattung.

Der Live-Kanal DW News, der auch in Deutschland zu empfangen ist, berichtet rund um die Uhr über aktuelle Ereignisse weltweit.

