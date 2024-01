Mail for Minds - Ein Update von Peter Limbourg Januar 2024

Wofür die DW steht und mit welchen Themen wir die Menschen in unseren Zielregionen erreichen – das zeigen Volontäre aus Deutschland, Pakistan und Venezuela und geben einen Einblick in unser Programmangebot im vergangenen Jahr. Es lohnt sich!

Zu Beginn dieses neuen Jahres berichtet die DW weiter intensiv über den Krieg in der Ukraine und die Entwicklungen im Krieg Israels gegen die Terrororganisation Hamas. Während sich die Menschen in der Ukraine im zweiten Kriegswinter befinden, bietet die DW in einem von Desinformation und Propaganda geprägten Umfeld insbesondere mit der Berichterstattung auf Ukrainisch und Russisch wichtige Informationen. Für ukrainische Geflüchtete in Deutschland ist die DW die vertrauenswürdigste Nachrichtenquelle, wie eine Forsa-Umfrage ergab.

Zur Situation in Israel und Gaza berichtet die DW ausgewogen und mit regionaler und internationaler Expertise. In Haifa trifft DW Special Correspondent Aya Ibrahim jüdische und arabische Israelis, die für Solidarität zwischen den Bevölkerungsgruppen eintreten. Daraus entstand ein bewegender Videobeitrag.

Israel: Jewish and Arab activists try to bridge divide

Interessierten Fachkräften aus dem Ausland vermittelt die DW durch ihre unabhängige Berichterstattung ein realistisches Bild von Chancen und Herausforderungen des Lebens in Deutschland. Deutschlernende können außerdem die digitalen Sprachlernangebote der DW nutzen.

Die Nutzungszahlen sprechen für das wachsende Vertrauen in unsere Berichterstattung. In Lateinamerika stellte DW Brasil mit rund 54 Millionen Aufrufen auf allen Plattformen einen Rekord auf – ein Beleg für den Erfolg der Vertriebspartnerschaften der DW. In Asien erreichte DW Tamil im November fast 24 Millionen Aufrufe. In Zusammenarbeit mit indischen Vertriebspartnern wurde ein Kurzformat in Hindi-Gebärdensprache zu Gesundheitsthemen für Frauen gestartet – ein wichtiger Schritt für die Barrierefreiheit von digitalen Inhalten der DW.

ARD-Dokumentation 'Unbreakable'

Unbreakbale ist ein Ergebnis der engen Zusammenarbeit in der ARD. Angereichert mit der regionalen Expertise der DW beleuchtet die Koproduktion den Kampf der iranischen Nobelpreisträgerin Narges Mohammadi für Menschenrechte und Freiheit – und das aus dem Gefängnis heraus.

DW Akademie: 'Klimawandel und Medien'

Für die Stärkung von Menschenrechten nimmt der Umweltjournalismus für die DW eine zentrale Rolle ein. Die Initiative der DW Akademie unterstützt die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten und stellt Instrumente für das mediale Krisenmanagement bei Umweltproblemen bereit. Das spanischsprachige YouTube-Format Punto Crítico ist ein gutes Beispiel dafür, wie die DW Akademie lokale Medienschaffende bei der Vermittlung von Klimathemen unterstützt.

Der Live-Kanal DW News, der auch in Deutschland zu empfangen ist, berichtet rund um die Uhr über aktuelle Ereignisse weltweit.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr Interesse an unserer Berichterstattung.

Ihr Peter Limbourg

Intendant



Die DW ist Deutschlands internationale Informationsanbieterin. Als unabhängiges Medienunternehmen bringt sie unabhängige Nachrichten und Informationen in 32 Sprachen in alle Welt, damit sich Menschen frei entscheiden können. Im Fokus der Arbeit der DW stehen Themen wie Freiheit und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat, Welthandel und soziale Gerechtigkeit, gesundheitliche Aufklärung und Umweltschutz, Technologie und Innovation. Die TV-, Online- und Radioangebote der DW erreichen jede Woche eine Nutzung von 320 Millionen User Contacts.



Die DW Akademie bildet weltweit Journalistinnen und Journalisten aus, unterstützt die Entwicklung freier Medien und fördert die Verbreitung der deutschen Sprache durch kostenlose Lernangebote.

