Managing Director of Programming

Dr. Nadja Scholz steht für die digitale Transformation der DW. Als Leiterin der Unternehmensstrategie entwickelte sie ab 2016 eine Digital- und On-Demand-Strategie sowie ein neues Leitbild für die DW mit einem Fokus auf regionalisiertem, digitalem und unabhängigem Qualitätsjournalismus. Als Head of Corporate Strategy gründete Scholz außerdem ein Innovationslabor für digitale Produkte, das „DW Lab“. 2022 wurde Scholz zuerst stellvertretende Programmdirektorin, seit 2023 leitet sie die Programmdirektion und verantwortet damit die gesamten journalistischen Angebote der DW.

Scholz studierte Deutsch-Italienische Studien und Kunstgeschichte in Bonn und Florenz und promovierte 2008 in Literaturwissenschaften. Nach einer Redakteursausbildung an der Deutschen Journalistenschule und einem Aufbaustudium in praktischem Journalismus an der LMU München sammelte sie journalistische Erfahrungen bei verschiedenen Print-Medien, bevor sie 2009 als TV-Reporterin zur DW kam. Hier baute Scholz unter anderem als Redaktionsleiterin das TV-Magazin „Shift – Leben in der digitalen Welt“ auf. Scholz war unter anderem Stipendiatin der RIAS Berlin Kommission, der Studienstiftung des Deutschen Volkes und der FAZIT-Stiftung.