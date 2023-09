Neue DW-Serie zum Thema Gesundheit in Subsahara-Afrika nimmt kein Blatt vor den Mund

Moderiert wird die Serie von den afrikanischen Gesundheitsexpertinnen und –experten Dr. Chinoso Egemba (auch bekannt als Aproko Doctor) und Dr. Caroline Vundi. Gemeinsam reisen sie durch die afrikanischen Länder südlich der Sahara und stellen dabei junge Menschen vor, die von ihren unterschiedlichen gesundheitlichen Problemen berichten und wie sie diese überwunden haben.

Der Titel "Healthy Me! No Cap" spielt auf die Ausrichtung der Serie an: Es werden auch schwierige Fragen zum Thema Gesundheit angesprochen, die afrikanische Jugendliche aus Angst vor Stigmatisierung oft nicht stellen. In der Serie kommen Menschen zu Wort, deren Leben unmittelbar von gesundheitlichen Problemen betroffen sind, die auf dem Kontinent als Tabu gelten: Depressionen, Angstzustände, Gebärmutterhalskrebs, Fehlgeburten, Gewichtsverlust und vieles mehr.

Die Show spielt in einem Matatu, einem Minibus, und wird in verschiedene Städte in Afrika südlich der Sahara reisen.

Die Sendung spielt in einem Matatu, einem Minibus-Taxi, das in afrikanischen Städten allgegenwärtig ist. Sie führt die Zuschauerinnen und Zuschauer nach Lagos, Accra, Nairobi, Dar es Salaam und in andere Städte. Dort treffen Dr. Chinoso Egemba und Dr. Caroline Vundi junge Menschen, die ihr Wohlbefinden verbessern wollen, und Ideen erkunden, wie sie Unterstützung und Anschluss finden können.

Die zehnteilige Gesundheitsserie ist ein Tandemprojekt zwischen DW Programs for Africa und dem DW Science Desk und wird alle zwei Wochen auf der Facebook-Seite von DW Africa sowie auf The 77 Percent und den dazugehörigen Social-Media-Plattformen gesendet. Die Videoserie wird zudem für die Social-Media-Kanäle der DW in Amharisch, Französisch, Hausa, Kisuaheli und Portugiesisch adaptiert.

Judith Hartl, Director of Business, Science, Environment: "Die Serie vermittelt auf spielerische und unterhaltsame Weise Fakten und Wissen und zeigt gleichzeitig Empathie. Das Ziel ist, junge Menschen zu inspirieren und zu empowern."

Claus Stäcker, Director of Programs for Africa: "Wir bieten sorgfältig recherchierte Fakten, die auf unser junges Publikum zugeschnitten sind und auf unterhaltsame Weise präsentiert werden. Informationen, die sie anderswo vielleicht nicht finden. Diejenigen, denen es gefällt, können damit ihren Lebensstil ändern, andere haben zumindest einen 'Aha'-Moment."

Healthy Me! No Cap wird von der in Kenia ansässigen Produktionsfirma Pineapple Productions produziert.

Hier finden Sie die erste Folge von Healthy Me! No Cap: Winning the fight against depression.

Besuchen Sie Healthy Me! No Cap auf Facebook.

Folgen Sie DW's The 77 Percent auf Instagram, YouTube und der DW-Website.