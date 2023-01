Neuer "Pop Up Think Tank" der DW Akademie startet in Tunis

Im Januar 2023 eröffnet die DW Akademie einen "Pop Up Think Tank" im Zentrum von Tunis. Der Raum ist für gemeinsames Arbeiten, Brainstorming, Austausch und Diskussionen gedacht. Der Think Tank steht Medienschaffenden, Unternehmerinnen und Unternehmern, Expertinnen und Experten sowie Mitgliedern der Zivilgesellschaft aus Tunesien offen und bietet Podiumsdiskussionen, Dialogformate und Workshops zu verschiedenen Umweltthemen.

Krisen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, werden in ihrem Ausmaß und ihrer Art immer komplexer. Tunesien ist derzeit und künftig mit vielen Umweltproblemen konfrontiert, die mit Ressourcenknappheit und Ernährungssicherheit einhergehen. Häufig fehlt ein Raum, um diese zu verstehen, zu analysieren und im Detail zu diskutieren. Die sozialen Medien sind oft nicht der geeignete Ort, um Lösungen zu entwickeln.

Um einen physischen Raum zu schaffen, der dazu beitragen kann, den Ursachen von Krisen auf den Grund zu gehen, erprobt die DW Akademie, unterstützt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), ein neues Format in Tunesien: den Pop Up Think Tank. Er ist Teil der "Initiative Transparenz und Meinungsfreiheit: Krisenresilienz von Medien".

Ein Ort für Zusammenarbeit und Diskussion

Medienschaffende, Unternehmerinnen und Unternehmer, Expertinnen und Experten, Mitglieder der Zivilgesellschaft und andere Interessierte erhalten einen Ort für Kollaboration, Diskussion und Dialog. Der Co-Working Space bietet neben einem Arbeitsbereich auch Zugang zu verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften und eine gute Internetverbindung. Der Raum wurde mit Hilfe lokaler tunesischer Start-ups mit nachhaltigen Materialien eingerichtet.

Über den gesamten Zeitraum wird im Pop Up Think Tank ein interessantes Programm geboten, darunter verschiedene Podiumsdiskussionen und Dialogformate sowie begleitende Workshops.

Das Programm ist in drei Themenblöcke unterteilt: In den ersten beiden Wochen stehen allgemeine Umweltfragen in Tunesien im Mittelpunkt. Der zweite Block befasst sich mit der Wasserproblematik. Zum Anschluss geht es um Fragen der Ernährungssicherheit. Der Think Tank bringt Journalismus, Fachwissen, Erfahrung, Innovation und Unternehmergeist zusammen.

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung findet am 9. Januar 2023, ab 17.30 Uhr, statt. Expertinnen und Experten werden diskutieren, wie Wissenschaftsjournalismus zur Krisenbewältigung beitragen kann. Außerdem wird das vollständige Programm des Think Tanks vorgestellt.

Anmeldungen für den Think Tank sind ab sofort hier möglich.

Kontakt:

Cyrine Ben Saad (Tunesien), cyrine.bensaadCyrine.BenSaad@dw.com, Tel: +216 27 610 555

Jenna Kleinwort (Deutschland), jenna.kleinwort@dw.com