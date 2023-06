'Overcoming divisions' – 16. Global Media Forum in Bonn eröffnet

Fleming wies auf eine Veränderung der Medienlandschaft in den letzten Jahren hin: "Mit zunehmender Verbreitung von journalistischen Angeboten erleben wir, dass sich die Menschen von zu vielen Informationen und zu viel Schwarzmalerei überfordert fühlen."

Sie bezeichnete den "konstruktiven Journalismus" und den "Lösungsjournalismus" als geeignete Maßnahme, um mit dieser Entwicklung umzugehen: "[Journalistinnen und Journalisten] haben recherchiert, haben aufgedeckt, haben entlarvt, aber darüber hinaus sollen sie auch aufzeigen, wie man aus dieser Situation herauskommen kann, weil jemand die Lösung hat", sagte Fleming.

Die Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee sagte "Wenn man sich die UNO heute ansieht, denke ich, dass dies einer der Orte ist, an dem wirkliche Offenheit gefragt ist. Ich denke, wir müssen den Sicherheitsrat demontieren. Warum sollte man fünf Länder haben, welche die Welt kontrollieren?"

Gbowee: "Solange wir uns nicht zusammenreißen, wird die Stärke, die wir [in Afrika] zu haben scheinen, weiterhin nur dem globalen Norden zugutekommen. Der globale Süden nutzt die Macht, die er hat, nicht."

Von links nach rechts: DW-Moderatorin Elizabeth Shoo neben den Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmern Leymah Gbowee, Friedensnobelpreisträgerin, UN Under-Secretary General for Global Communications Melissa Fleming und Günter Sautter, Director General for International Order, the UN and Arms Control.

In der Diskussion betonte Günter Sautter, Beauftragter der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle, die Notwendigkeit der Reform des UN-Sicherheitsrates: "Der Sicherheitsrat, wie er jetzt besteht, ist kein gerechtes und legitimes Abbild der Welt, in der wir leben. Die Welt hat sich dramatisch verändert. Es besteht kein Zweifel, dass insbesondere Afrika im Sicherheitsrat unterrepräsentiert ist. Das muss sich ändern."

In seiner Eröffnungsrede betonte DW-Intendant Peter Limbourg die Bedeutung der Unabhängigkeit der journalistischen Arbeit mit Blick auf die Sozialen Medien: "Wir sollten nicht länger zulassen, dass die Algorithmen der Plattformen die Ausrichtung unserer journalistischen Arbeit bestimmen. [...] Gerüchte und Emotionen sind kein Ersatz für Fakten oder konstruktive Lösungen. Wir müssen TikTok, Twitter, Instagram und Facebook zu unserem Vorteil nutzen. Aber wir - die Journalistinnen und Journalisten - bestimmen den Inhalt und vor allem den Ton unserer Inhalte."

In einer Videobotschaft sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock: "Freie Gesellschaften brauchen freie Medien - um die Wahrheit zu berichten und die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen." Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst wies in seiner Eröffnungsrede auf die zunehmenden Einschüchterungsversuche gegen Journalisten weltweit hin und bekräftigte, dass Journalisten "über Grenzen hinweg vernetzt werden müssen. Das Global Media Forum bietet dafür die richtige Plattform."

Ein Tag voller spannender Sessions

Unter dem diesjährigen Motto "Overcoming Divisions" werden am ersten GMF-Tag Rednerinnen und Redner aus Medien und Wissenschaft erwartet, darunter die Publizistin und Autorin Katharina Nocun, der Journalist und Sicherheitsexperte Javier Garza Ramos, die Chefredakteurin der South China Morning Post Zuraidah Ibrahim sowie die Leiterin des African Women Journalism Project Catherine, Gicheru und viele mehr.

Für die über 2000 Teilnehmenden aus mehr als 120 Ländern, stehen auf dem heutigen Programm eine Reihe hybrider Veranstaltungen.

Partner der DW und internationale Organisationen bieten auch vor Ort Sessions an, darunter der von der UNESCO veranstalteten Workshop "Spaltungen überwinden, Vertrauen aufbauen - Perspektiven der Medien zu den UNESCO-Richtlinien für die Regulierung digitaler Plattformen", das Panel "War for talents? - Wie können Medienunternehmen junge Talente für sich gewinnen?" des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen, Nathanael Liminski.

Vor der Verleihung des diesjährigen Freedom of Speech Award an Óscar Martínez am späten Nachmittag wird Oberbürgermeisterin Katja Dörner die Gäste des GMF offiziell in der Stadt Bonn begrüßen.

Das vollständige Programm finden Sie hier.

Über das GMF

Das DW Global Media Forum bietet seit 2008 eine einzigartige interdisziplinäre Plattform für Medienschaffende sowie Entscheidungsträger aus Politik, Zivilgesellschaft, Kultur, Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft aus aller Welt, um im interkulturellen Austausch zusammenzukommen und voneinander zu lernen. Das DW Global Media Forum wird vom Auswärtigen Amt, dem Land NRW, der Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Stadt Bonn unterstützt. Medienpartner der internationalen Begegnungskonferenz ist MEEDIA.