Overcoming divisions: Das DW Global Media Forum 2023 - jetzt registrieren

Die Konferenz findet im World Conference Center Bonn (WCCB) sowie online statt.

Die Registrierung zur Konferenz öffnet am Montag, 3. April 2023. Frühbucher-Rabatte sind bis Ende April verfügbar. Für die virtuelle Konferenzteilnahme gibt es flexible, kostengünstige Tickets, Journalistinnen und Journalisten können sich kostenfrei akkreditieren.

In Zeiten zunehmender Kontroversen und fragmentierter Gesellschaften ist die Frage nach der Bedeutung des Journalismus zu deren Überwindung wichtiger denn je. Das DW Global Media Forum bringt Medienschaffende und Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft aus Deutschland und der ganzen Welt zusammen, um sich zu den aktuellen Herausforderungen auszutauschen und voneinander zu lernen.

Die Konferenz konzentriert sich auf folgende Themen:

Die Rolle der Medien zwischen Dokumentation von gesellschaftlichen Verwerfungen und aktivem Eintreten für grundlegende Werte und Zivilgesellschaften; ist letztere überhaupt Aufgabe des Journalismus?

Wie kann verhindert werden, dass (zu viel) Berichterstattung Konflikte schürt anstatt zu informieren – und wie lässt sich das mit dem Streben nach wachsender Reichweite vereinen?

Wurden zu viele Stimmen zu lange ignoriert? Auf welche Stimmen sollte sich die Berichterstattung konzentrieren – und warum?

Welche Erlösemodelle können die Zukunft des Qualitätsjournalismus sichern?

Wie wirken sich Kriege und deren Berichterstattung langfristig auf die Arbeit von Journalist*innen aus?

Nutzt der Journalismus die richtigen Tools, um Populismus wirksam zu begegnen?

Hochkarätige internationale Speaker gestalten DW Global Media Forum mit, darunter UN Global Communications Chief Melissa Fleming, Nic Newman, Autor des jährlichen Digital News Reports des Reuters Institute for the Study of Journalism, und Sevgil Musaieva, Chefredakteurin des ukrainischen Nachrichtenportals Ukrayinska Pravda. Auch Publizistin Katharina Nocun sowie Ralf Fücks, Direktor des Zentrums Liberale Moderne, werden sich in Paneldiskussionen einbringen. Weitere Highlights des Programms sind die Verleihung des DW Freedom of Speech Awards 2023, der Start-up Contest für internationale Start-Ups aus der Medienbranche, das Fellowship-Programm und viele Partner- und Netzwerkveranstaltungen.

Das DW Global Media Forum wird vom Auswärtigen Amt, dem Land NRW, der Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn, dem Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit sowie der Stadt Bonn unterstützt. Medienpartner der internationalen Begegnungskonferenz ist MEEDIA.

Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie auf der Website der DW: dw.com/gmf.