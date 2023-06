"Sudan Now" - Neues Radioprogramm von DW Arabic für den Sudan startet

Als unabhängiges Radioprogramm bietet "Sudan Now" den Hörerinnen und Hörern in der Zielregion eine unvoreingenommene Berichterstattung über aktuelle Themen in der Region und wird durch Interviews, Talkrunden und Berichte den politischen, sozialen und kulturellen Dialog vor Ort fördern.

In Anbetracht des Mangels an unabhängigen Informationsquellen im Sudan und der eingeschränkten Möglichkeiten der bereits etablierten Medien, aufgrund von Internetausfällen und anhaltenden Kämpfen zu senden, wurde "Sudan Now" speziell für die Ausstrahlung auf Kurzwelle und über die Hotbird- und SES-5-Satelliten konzipiert. Die Ausstrahlung über Satelliten ermöglicht es den Zuhörern in der Zielregion, das Programm über ihre Fernsehgeräte zu empfangen.

DW Managing Director of Programming Dr. Nadja Scholz: "Der Konflikt im Sudan dauert an und hat weitreichende Auswirkungen auf die ganze Region. Es ist absolut notwendig, den Menschen dort mit einem Sonderprogramm den Zugang zu unabhängigen, aktuellen sowie hintergründigen Informationen zu ermöglichen. In Kombination mit Kurzwellen-Radio erhöhen wir zusätzlich das Potenzial, möglichst viele Menschen zu erreichen."

Manuela Kasper-Claridge, Chefredakteurin der DW, sagte: "Die humanitäre Lage im Sudan ist nach wie vor katastrophal. Es fehlt an allem - auch an freien, unabhängigen Informationen. Diese Radiosendung in arabischer Sprache wird deshalb dringend gebraucht."

Die Ausstrahlung des Programms beginnt am Montag, den 26. Juni 2023. Das Programm wird täglich von Montag bis Freitag um 14:30 Uhr (Ortszeit, GMT+2) für eine Dauer von dreißig Minuten ausgestrahlt. Eine Wiederholung der Radiosendung findet täglich um 20:30 Uhr statt.

"Sudan Now" ist nachmittags auf Kurzwelle 15275 kHz/17800 kHz und abends auf Kurzwelle 15275 kHz/17840 kHz zu hören.

Darüber hinaus werden alle Sendungen auf der Website von DW Arabic verfügbar sein.