turi2-Themenwoche Future of Work: Barbara Massing über New Work bei der DW

In Kooperation mit der DW beleuchtete das Medienportal turi2 vom 27. Februar bis 5. März 2023 in einer Themenwoche die "Zukunft der Arbeit". In Interviews, Podcasts und Gastbeiträgen mit Akteuren aus der deutschen Kommunikations- und Medienbranche sollten wichtige Fragen zur Zukunft der Arbeit beantwortet werden.

Im Podcast-Beitrag für turi2 spricht die Verwaltungsdirektorin der DW, Barbara Massing, über die Vereinbarkeit von Führungsverantwortung und einer guten Work-Life-Balance, über das Vertrauen in die Mitarbeitenden in einem modernen und internationalen Unternehmen, über mobiles Arbeiten und weitere Veränderungsprozesse, welche die DW entweder bereits gemeistert hat – oder die noch vor ihr liegen.

