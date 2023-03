turi2-Themenwoche Future of Work: Felix Kaiser über New Work bei der DW

In Kooperation mit der DW beleuchtete das Medienportal turi2 vom 27. Februar bis 5. März 2023 in einer Themenwoche die "Zukunft der Arbeit". In Interviews, Podcasts und Gastbeiträgen mit Akteuren aus der deutschen Kommunikations- und Medienbranche sollten wichtige Fragen zur Zukunft der Arbeit beantwortet werden.

Im Beitrag für turi2 berichtet Brand Manager Felix Kaiser über Veränderungsprozesse in der DW, wie New-Work-Initiativen die Veränderungsbereitschaft im Unternehmen unterstützen – und welchen Einfluss die Diversität und Internationalität im internationalen Auslandssender haben.

Hier geht es zum Beitrag.