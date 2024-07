Unser Leitbild? Coding for freedom

Freier Zugang zu Informationen bedeutet, dass alle Menschen auf der Welt das Recht haben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Bei der DW arbeiten wir an Lösungen, diesen freien Zugang zu ermöglichen - besonders in Ländern, in denen Regierungen unabhängige Nachrichten blockieren oder einschränken. Für Gaby, Head of Product Development, sind diese Werkzeuge unerlässlich.