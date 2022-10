Weltzeit - Das Magazin der DW

Die Weltzeit richtet sich insbesondere an Multiplikatoren in Deutschland, an Freunde und kritische Begleiter des deutschen Auslandsrundfunks aus Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur - und an alle Interessenten.

Die Weltzeit berichtet über die Entwicklung unseres global agierenden Medienunternehmens: mit Reportagen aus allen Kontinenten, Berichten zur Situation der Pressefreiheit, der internationalen Medienmärkte und der Digitalisierung im Medien- und Kommunikationssektor. Expertinnen und Experten beziehen Stellung zu medienrelevanten Themen.

Die Weltzeit stellt Ihnen die Menschen aus über 60 Ländern vor, die bei der DW journalistische Angebote in 32 Sprachen produzieren.

Die Weltzeit berichtet über innovative DW-Projekte.

Die Weltzeit informiert über Leitbild und Strategie der DW.

Möchten Sie die Weltzeit-Printausgabe kostenlos erhalten? Haben Sie Fragen oder möchten Sie uns Feedback geben?

Dann schicken Sie uns bitte Ihre Postanschrift oder schreiben Sie uns: weltzeit@dw.com

Die aktuelle und vorherige Ausgaben der Weltzeit können Sie online hier lesen.